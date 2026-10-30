Airbag vuelve a River: cuándo es el sexto show de los hermanos Sardelli en el Monumental (FOTO DE PRENSA)

Hay momentos que marcan una carrera. Para Airbag, el Estadio River Plate se convirtió en uno de los grandes escenarios de su trayectoria.

Tras reprogramar el show previsto para octubre, y en el marco de su gira internacional, los hermanos Sardelli confirmaron su regreso al Monumental: el viernes 11 de diciembre volverán a cerrar un año inolvidable en el estadio más grande del país.

Será el sexto River Plate de “El Club de la Pelea”, una etapa de crecimiento sostenido y conexión cada vez más fuerte con su público, que ya empieza a mirar hacia adelante con “Ocarina”, el nuevo fragmento de El Club de la Pelea II.

Airbag vuelve a River: cuándo es el sexto show de los hermanos Sardelli en el Monumental (FOTO DE PRENSA)

Desde aquel primer doblete en River en mayo del año pasado, el Monumental se convirtió en escenario de algunos de los shows más importantes de la banda. A los cinco River Plate agotados se sumaron cuatro Vélez también agotados en mayo de 2026. Con la nueva fecha del 11 de diciembre, Airbag alcanza así diez estadios en Buenos Aires en apenas un año y medio.

El presente de Airbag también trasciende las fronteras. Durante este año, la gira “El Club de la Pelea 2026” recorrió siete países y más de veinte shows, con localidades agotadas en distintas ciudades de Argentina, Chile, Paraguay, España, Uruguay y Perú. La ruta comenzó en abril con estadios agotados en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero y continuó con los cuatro Vélez, pasando por Europa, con presentaciones en Barcelona y Madrid, continuó por Chile con un doble Teatro Caupolicán, antes de regresar a Argentina para un Estadio Central Córdoba de Rosario y el mítico Estadio de Belgrano en Córdoba, ambos agotados reuniendo más de 60.000 personas. El recorrido todavía tiene por delante nuevas paradas en Paraguay, Perú y Bolivia.

Mientras la banda atraviesa uno de sus períodos de mayor expansión, también comienza a tomar forma una nueva etapa musical. “Blues del Infierno”, “Asuntos Pendientes” y “Reptiles” son los tres singles que anticipan El Club de la Pelea II y que ya forman parte del repertorio de la gira. Recientemente, la banda adelantó un fragmento de su nuevo single “Epifanía”.

Las nuevas canciones llegan después del impacto de El Club de la Pelea I, el octavo álbum de estudio de Airbag, que superó los 300 millones de reproducciones y llevó seis canciones al Top 50 en menos de 24 horas, consolidándose como uno de los grandes fenómenos recientes del rock argentino.

Para su nuevo show en el Monumental, Airbag prepara una puesta en escena a la altura de la escala que alcanzó la banda: fuego, potencia y una impactante escenografía acompañarán una noche construida alrededor de los grandes himnos de su carrera y las canciones que anticipan su próximo capítulo.

El 11 de diciembre, Airbag vuelve al Monumental. Después de nueve estadios en Buenos Aires, siete países recorridos y una gira que continúa expandiéndose, los hermanos Sardelli regresan a casa para cerrar el año a la altura de una etapa extraordinaria para la banda.

Dónde y cómo conseguir los tickets

Las entradas estarán disponibles a través de AllAccess. La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 2 de noviembre a las 14, con el beneficio de 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el martes 3 de noviembre, también a las 14, con todos los medios de pago y la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.