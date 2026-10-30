Un episodio inesperado sacudió el aire de La Mañana con Moria cuando una médium invitada aseguró que Luis Vadalá, el ex fallecido de Moria Casán, estaba presente en el estudio. El intercambio, cargado de tensión y humor, dejó a todos los presentes sorprendidos y generó repercusión en redes sociales.

Todo comenzó cuando Moria le preguntó a la médium: “¿Ves alguna otra presencia acá? Contame, ¿a quién ves?”. La especialista dudó unos segundos y respondió: “¿Lo digo? Otra persona de tu vida, alguien que tenía problemas cardiológicos, problemas en el pulmón, alguien que tuvo una panadería, ¿te resuena?”.

La reacción de Moria Casán cuando una medium le advirtió que Luis Vadalá estaba presente en el estudio de su programa (Foto: captura de eltrece).

La conductora, entre intrigada y divertida, contestó: “Me suena, a ver, me parece, no sé, dilo”. La tensión creció cuando la médium agregó: “Su apellido empieza con la V”. En ese momento, desde el estudio gritaron: “¡Vadalá!”, confirmando la sospecha.

LA REACCIÓN DE MORIA CASÁN TRAS EL MOMENTO PARANORMAL EN PLENO VIVO

Moria, sorprendida, exclamó: “¡Pero por favor! ¿Y qué hace ese?”. La médium no dudó: “Está detrás tuyo”. La diva, fiel a su estilo, giró sobre su eje, hizo un gesto como espantando la presencia y lanzó: “¿Me viene a pedir perdón? Sigamos, no puedo creer, se cayó una flor”.

La reacción de Moria Casán cuando una medium le advirtió que Luis Vadalá estaba presente en el estudio de su programa (Foto: captura de eltrece).

El episodio combinó lo paranormal con el humor característico de Moria Casán, que supo transformar la situación en un show en vivo. La caída de una flor en el estudio sumó misterio y alimentó la sorpresa de los presentes.

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