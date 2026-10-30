A casi un mes de confirmar su reconciliación, Zaira Nara contó cuál fue el acuerdo al que llegó con Jakob Von Plessen para esta segunda vuelta. Según contó la modelo, ambos decidieron apostar nuevamente al amor, pero fijaron un límite claro para no repetir los mismos errores que al inicio.

En “Quiero Vale 4″, el programa de streaming de DGO, Sabrina Rojas la sorprendió al preguntarle por su reconciliación y Zaira no dudó en contestar. “Los dos viajamos mucho y tenemos vidas muy independientes”, explicó.

“Con la vida que tenemos y la estructura que armamos estando separados, disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’”, reveló Zaira dejando en claro que no retomaron la misma estructura que al inicio.

El inquebrantable acuerdo entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen para su reconciliación (Video: Quiero Vale 4))

EL ACUERDO ENTRE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

En el programa de streaming que conduce, Zaira Nara confirmó que, al momento de la reconciliación, acordaron con Jakob Von Plessen de mantener casas separadas. “Vinimos como 2.0. No volvería a convivir”, dijo, muy segura.

Por último, contó cómo influye la etapa que viven Malaika (10) y Viggo (6) en esta postura. “Creo que la convivencia en una pareja es fundamental, y casi imposible de evitar, cuanto tenés bebés muy chiquitos. Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos”, bromeó.

Para cerrar la charla entre risas, la modelo remarcó el lado positivo de compartir la crianza con su pareja restablecida. “Es espectacular porque a nuestra edad casi todos los hombres que conocemos tienen hijos. Digo: ‘Por suerte es mío, menos mal que lo puedo retar’”, concluyó.