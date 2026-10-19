A pocos días de confirmar que volvieron a apostar al amor, Zaira Nara y Jakob Von Plessen protagonizaron un romántico intercambio en las redes sociales que no pasó inadvertido.

En pleno Día de la Madre, el empresario tuvo un gesto especial con la modelo y ella respondió con una demostración de cariño que sumó nuevas pistas sobre esta segunda oportunidad.

Todo ocurrió este domingo, cuando Jakob compartió en su cuenta de Instagram una postal familiar en la que se ve a Zaira sonriente, al aire libre y montada a caballo, durante una excursión en la montaña junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo. Sobre la imagen, el empresario colocó un corazón rojo para saludar a la mamá de los chicos en su día.

Pero la historia no terminó ahí. La conductora replicó la publicación en su propio perfil y le sumó un “Aww” junto a un emoji de corazón, un gesto que dejó en evidencia la buena sintonía entre ambos y despertó la atención de sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@zaira.nara) Por: Fabiana Lopez

El gesto también llamó la atención por el perfil bajo que suele mantener Von Plessen, quien históricamente eligió resguardar su intimidad y mantenerse alejado de la exposición mediática.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen juntos en la primera comunión de su hija (Instagram)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡BOMBA! SE RECONCILIARON ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN: “SIEMPRE HUBO MUCHO AMOR”

Después de varios años de distancia y de haber atravesado una separación, Zaira Nara y Jakob von Plessen están nuevamente juntos. La inesperada reconciliación fue confirmada nada menos que por Nora Colosimo, mamá de la modelo y de Wanda Nara, durante una charla en LAM.

Todo comenzó cuando en el programa mencionaron la versión de que Zaira y Jakob, que son padres de Malaika y Viggo, podrían estar dándose una nueva oportunidad. Ante la pregunta sobre si habían vuelto, Nora contó que decidió consultar directamente con su hija para confirmar la información.

“Sé que tienen muy buena relación y me dijeron que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos”, había comentado Karina Iavícoli. Sin embargo, después de escuchar la información que circulaba en el programa, la mamá de Zaira decidió ir directamente a la fuente y finalmente llegó la confirmación que todos esperaban.

Zaira Nara y Jakob von Plessen, juntos por Mali (foto: Instagram)

Nora reveló que habló directamente con su hija y que Zaira le dio autorización para contar públicamente la noticia: “Yo fui a la fuente, pregunté y ella me dijo: ‘Mirá mamá, sí, yo te autorizo a que lo digas’”, contó la mamá de la modelo.

Nora Colosimo: “Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”.

A partir de allí, Colosimo se refirió al vínculo que siempre mantuvieron Zaira y Jakob, incluso durante el período en el que estuvieron separados: “Y a mí me parece que cuando uno se separa, creo que ahí es recién cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”, cerró, muy contenta.