A cuatro años de anunciar su separación de Jakob Von Plessen, Zaira Nara confirmó la reconciliación con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo.

Con la convicción de mantener su vida privada resguardada de los medios, la modelo y conductora aseguró que siempre tuvo un buen vínculo con Jakob por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el amor de pareja volvió a aparecer.

“Se puede decir que volviste al viejo nuevo amor”, le preguntó el notero de Intrusos a Zaira.

“Sí. No sé, titulado como quieras”, respondió ella con una enorme sonrisa.

Sobre la reconciliación como pareja, afirmó: “Fluyó el reencuentro”. Y destacó: “Cuando hay hijos en el medio uno siempre prioriza, bueno, no siempre, pero en nuestro caso siempre hubo muy buena relación por los chicos. Siempre fuimos familia”.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen: cómo fue el encuentro que dio paso a la reconciliación (captura de América TV)

Zaira Nara y Jakob Von Plessen: cómo fue el encuentro que dio paso a la reconciliación

Cuando el notero de América TV le preguntó a Zaira cómo fue la charla o el encuentro que dio paso a la reconciliación, después de cuatro años separados, Nara lanzó una risita pícara antes de responder.

“Esto es algo que quiero guardar para mí, para nosotros. Es algo de la intimidad que trato de resguardar lo más que puedo”, explicó la conductora, dejando en claro que hay detalles del reencuentro que prefiere mantener en privado.

La modelo también contó cómo tomó su familia esta nueva apuesta al amor y mencionó a Wanda Nara, Nora Colosimo y Andrés Nara.

“La familia, por más que está muy expuesta, sabe guardar muy bien los secretos”, aseguró Zaira.

Y cerró con humor, mientras hacía un gesto de cortar la cabeza: “Y cuando uno habla...”.