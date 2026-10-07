Zaira Nara sorprendió a todos con una inesperada confesión sobre su vida sentimental. Durante el estreno de la nueva temporada de Ahora Quiero Vale 4 (QV4) en DGO Stream, la modelo confirmó que se reconcilió con Jakob von Plessen, el padre de sus hijos, Malaika y Viggo, después de cuatro años separados.

Todo ocurrió cuando, durante el programa que conduce junto a Joaquín “El Pollo” Álvarez, le hicieron una pregunta directa sobre su situación sentimental: “¿Seguís soltera? Te lo pregunto porque leí (lo había conformado Nora Colosimo, mamá de Zaira y Wanda Nara, en LAM, horas atrás) que volviste con Jakob, el papá de los nenes”, quiso saber el presentador. Fue entonces que la conductora ya no pudo esquivar la confirmación y blanqueó la noticia: “Sí, volvimos”.

Luego de confirmar que retomó su relación con Jakob, Zaira explicó por qué durante tanto tiempo decidió mantener bajo reserva lo que ocurría en su vida privada: “Oculté la verdad”, lanzó. Y cerró, sincera: “Directamente apreté un botón y dije: ‘A partir de ahora oculto la verdad’”.

Zaira Nara y Jakob von Plessen se reencontraron en el primer día de clases de su hijo Viggo. Crédito: Instagram

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NORA COLOSIMO ANUNCIÓ LA RECONCILIACIÓN DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN: “SIEMPRE HUBO MUCHO AMOR”

Después de varios años de distancia y de haber atravesado una separación, Zaira Nara y Jakob von Plessen están nuevamente juntos. La inesperada reconciliación fue confirmada nada menos que por Nora Colosimo, mamá de la modelo y de Wanda Nara, durante una charla en LAM.

Todo comenzó cuando en el programa mencionaron la versión de que Zaira y Jakob, que son padres de Malaika y Viggo, podrían estar dándose una nueva oportunidad. Ante la pregunta sobre si habían vuelto, Nora contó que decidió consultar directamente con su hija para confirmar la información.

“Sé que tienen muy buena relación y me dijeron que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos”, había comentado Karina Iavícoli. Sin embargo, después de escuchar la información que circulaba en el programa, la mamá de Zaira decidió ir directamente a la fuente y finalmente llegó la confirmación que todos esperaban.

Zaira Nara y Jakob von Plessen, juntos por Mali (foto: Instagram)

Nora reveló que habló directamente con su hija y que Zaira le dio autorización para contar públicamente la noticia: “Yo fui a la fuente, pregunté y ella me dijo: ‘Mirá mamá, sí, yo te autorizo a que lo digas’”, contó la mamá de la modelo.

Nora Colosimo: “Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”.

A partir de allí, Colosimo se refirió al vínculo que siempre mantuvieron Zaira y Jakob, incluso durante el período en el que estuvieron separados: “Y a mí me parece que cuando uno se separa, creo que ahí es recién cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”, cerró, muy contenta.