En el Día del Padre, Zaira Nara sorprendió a sus seguidores con un gesto que nadie esperaba: le dedicó un mensaje público a su ex, Jakob von Plessen, en sus historias de Instagram.

La modelo y conductora compartió una foto de uno de sus hijos tomando mate con la leyenda “Feliz día al papá de nuestro equipo”, una frase que dejó en claro que, más allá de la separación, la buena onda con el padre de sus hijos está intacta.

EL MENSAJE QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

La story, publicada desde la cuenta @zaira.nara, mostró a uno de los hijos que tiene en común con Jako —apodo con el que se conoce al empresario y productor— tomando mate de un gran mate de madera.

El guiño de Zaira Nara a su ex Jakob von Plessen en el Día del Padre. Crédito: Arriba Argentinos.

La imagen venía acompañada de una mención a la cuenta @yerba.albanueva y a la de @jakotango, perfil del propio von Plessen. Un detalle que no pasó desapercibido entre los fans de la ex pareja.