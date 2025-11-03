En el último tiempo, Zaira Nara mostró en redes sociales la buena relación que mantiene con su expareja, Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.

En septiembre de 2022, la modelo y conductora anunció su separación tras ocho años de amor y, desde entonces, fueron contadas las ocasiones en las que se los volvió a ver juntos.

Sin embargo, el sábado pasado un evento muy especial para su hija los reunió, y Zaira compartió el momento familiar en Instagram.

Las imágenes del reencuentro de Zaira Nara y Jakob Von Plessen en un evento familiar

“Primera Comunión de Malaika Von Plessen, 1/11/2025”, escribió Nara junto a una de las fotos que publicó en su cuenta, donde se lo ve a Jakob disfrutando en familia, junto a sus exsuegros y a Wanda Nara.

En la misma línea, Zaira dejó ver otro tierno detalle: “Las estampitas de Mali”, rotuló en otra historia, donde se aprecia el dibujo de una niña arriba de un caballo, una de las pasiones que comparte con su papá.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a coincidir en un evento muy especial

Zaira Nara y Jakob Von Plessen juntos en la primera comunión de su hija (Instagram)

