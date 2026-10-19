A una semana de recibir el alta médica, Mirtha Legrand volvió a hacer una aparición pública y demostró que se encuentra recuperada. Si bien aún no regresó a la televisión, la conductora hizo una publicación en sus redes sociales.

En el Día de la Madre, Mirtha compartió un almuerzo rodeada de sus seres queridos y aprovechó para compartir una imagen de este íntimo encuentro en sus redes sociales. “¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió en Instagram.

En la imagen se la ve a ella al natural, acompañada de gran parte de su familia: su hija Marcela Tinayre, sus nietos Nacho Viale y Juana Viale y su bisnieta, Ámbar de Benedictis, entre otros integrantes más.

Mirtha Legrand celebró el Día de la Madre con su familia (Foto: Instagram @mirthalegrand)

QUÉ FUE LO PRIMERO QUE HIZO MIRTHA LEGRAND TRAS RECIBIR EL ALTA MÉDICA

A pocos días de que Mirtha Legrand recibiera el alta médica tras permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei, la conductora volvió a ser protagonista de una divertida anécdota que contó su nieta, Juana Viale, en La Noche de Mirtha.

Días atrás, Juana comenzó el programa con una noticia que llevó tranquilidad a los seguidores de la diva y reveló qué fue lo primero que hizo después de abandonar la clínica: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está re contenta”, anunció, visiblemente feliz por el regreso de la Chiqui a su hogar.

Foto: Captura (eltrece) e Instagram (@mirthalegrand)

Pero lo más llamativo llegó cuando contó cómo fue la primera salida de Mirtha tras recibir el alta médica.

Según relató Juana, su abuela no quiso perder tiempo y aprovechó la oportunidad para dar una vuelta en auto junto a su nieto Nacho Viale: “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho a dar una vuelta en auto. Y Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¿Tan cortita la vuelta?’. ¡Hasta Mar del Plata se quería ir!”.