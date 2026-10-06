Buenas noticias para Mirtha Legrand. La histórica conductora recibió el alta médica luego de permanecer tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei, y ya se encuentra nuevamente en su casa, donde continuará con su recuperación.

La primicia fue confirmada por Yanina Latorre al comienzo de Sálvese Quien Pueda, quien celebró la evolución de la diva y contó algunos detalles sobre cómo seguirá su vida durante los próximos días: “En este equipo, en esta televisión y en la farándula, todo es felicidad: ¡le dieron el alta a Mirtha Legrand!”, anunció Yanina, antes de mandarle un afectuoso saludo. Y agregó: “Te mandamos un beso. Que estés muy bien y que todo siga perfecto”.

Más allá de la alegría por su regreso a casa, Yanina aclaró que Mirtha deberá tomarse con calma estos primeros días y mantener una rutina tranquila para completar su recuperación: “La van a tener que atar para que no salga a la calle, porque por más que está el tiempo lindo, me imagino que va a tener que hacer una vida tranquila”, comentó con humor.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

En ese sentido, la presentadora anticipó que la diva deberá privilegiar el descanso y los planes puertas adentro y cerró: “No va a volver a la televisión. Que haga tecito, almuercito en casa”.

De esta manera, la presentadora contó que Mirtha Legrand ya está en casa, rodeada de sus afectos y enfocada en recuperarse antes de volver a retomar su habitual ritmo de vida.

Yanina Latorre: “En este equipo, en esta televisión y en la farándula, todo es felicidad: ¡le dieron el alta a Mirtha Legrand!“.

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NUEVO PARTE MÉDICO DE MIRTHA LEGRAND: QUÉ DICE EL COMUNICADO SOBRE EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este lunes (por el 28 de septiembre de 2026) se conoció un nuevo parte médico sobre su estado de salud, que fue compartido en las redes sociales de La Noche de Mirtha, el ciclo que históricamente conduce la diva y que, durante su internación, tiene al frente a su nieta, Juana Viale.

El comunicado, fechado este lunes 28 de septiembre, lleva tranquilidad respecto de la evolución de la conductora. Según informaron desde el centro médico, “la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

El documento oficial del Sanatorio Mater Dei señala: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lamesazarg)

Además, el parte destaca que la conductora se encuentra acompañada por sus seres queridos y agradece las muestras de afecto recibidas durante estos días: “Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”.

Por último, desde la institución anticiparon cuándo habrá una nueva actualización sobre su estado de salud: “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”. El comunicado está firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.