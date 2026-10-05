Falta cada vez menos para que Mirtha Legrand reciba el ansiada alta médica, luego de internarse el 18 de septiembre por una neumopatía.

Este lunes 5 de octubre el Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo comunicado de prensa en el que detalla la evolución de la conductora.

El comunicado sobre la salud de Mirtha Legrand

La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica.

Evoluciona de forma favorable la salud de Mirtha Legrand.

Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido.

De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico.

Sanatorio Mater Dei.

A diferencia del viernes, esta vez se dejó de lado el seguimiento nutricional y clínico, y sólo se puso énfasis en la recuperación kinesiológica para fortalecer los músculos de Mirtha Legrand para el regreso a su rutina.