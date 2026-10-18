Telefe modificó la programación de MasterChef Celebrity y postergó la tercera gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara. La decisión sorprendió a los televidentes, que esperaban conocer al próximo participante en abandonar la competencia, pero respondió a una cuestión de programación: el canal priorizó la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores.

El encuentro, correspondiente a la ida de las semifinales del torneo continental, ocupó el espacio previsto para el reality gastronómico. De esta manera, la señal reorganizó su grilla y trasladó la definición de la competencia al lunes 19 de octubre.

Wanda Nara y el equipo de MasterChef Celebrity. Foto: Telefe Por: Adrian Diaz Bernini

La modificación no está relacionada con una caída del rating ni con un problema interno del programa, sino con la importancia del compromiso futbolístico. En paralelo, Telefe mantiene su apuesta por el formato con nuevas emisiones y la incorporación de MasterChef Junior, la versión infantil del certamen que cuenta con la conducción de Verónica Lozano.

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De acuerdo con el cronograma difundido, el reality continuará con sus instancias habituales durante el fin de semana. La gala de beneficios y la noche de última chance antecederán a la esperada eliminación, que quedó programada para el lunes 19 de octubre.

La expectativa creció también por los rumores sobre quién podría abandonar las cocinas. En las últimas horas, un comentario de Sebastián “Pollo” Vignolo durante una emisión de Fútbol 90, por ESPN, generó especulaciones sobre el futuro de Morena Beltrán en el certamen.

Morena Beltrán lanzó esta explosiva promesa si la Selección Argentina gana el Mundial Qatar 2022.

Todo comenzó cuando Oscar Ruggeri le preguntó a la periodista deportiva si continuaba en la competencia. Vignolo intervino y afirmó: “Quedó afuera, quedó afuera”. Al advertir lo que había dicho, intentó corregirse y preguntó si todavía no se conocía el resultado. Beltrán, por su parte, respondió sin confirmar su supuesta eliminación, pero su cara lo decía todo. De esta manera, ya sehabrían filtrado los tres primeros eliminados del reality.

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