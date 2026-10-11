Este domingo, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a ¡12 participantes! en la segunda Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen por no cumplir con el objetivo: Paula Trapani.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y también de Ian Lucas, el último campeón del certamen.

Mike Amigorena, Pablo Migliore, Hernán “de Mala Fama” Coronel, Alejandro Lerner, Campi, Sebastián Presta, Marta Fort, Paula Trapani, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Grego Rossello y Morena Beltrán se jugaron la continuidad en el certamen.

Wanda Nara, los jurados y participanes de MasterChef Celebrity (Foto: Instagran @masterchefarg)

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El objetivo de la noche fue hace run plato de arroz con calamares. La dificultad: los jurados no dejaron que los participantes pasen por el mercedo y, en cambio, les brindaron una canasta de productos para que improvisen con su creatividad.

En la antesala a la eliminación, el jurado llamó al frente a Alejandro Lerner, Julieta Nair Calvo, Sebastián Presta y Morena Beltrán y los felicitaron por sus platos. “Este es el espíritu con el que todos se tienen que mover”, observó Martitegui.

Paula Trapani en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

En la segunda tanta, Maru Botana llamó al frente a Pablo Giralt, Mike Amigorena, Hernán Coronel y Paula Trapani, y anunció que la periodista sería la siguiente en salir del reality, tal como había anunciado Ángel de Brito durante la semana.





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¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Mike Amigorena

Alejandro Lerner

Hernán Coronel

Lizy Tagliani

Josefina «China» Ansa

Julieta Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Karina Mazzocco

Paula Trápani

Luciana Geuna

Elizabeth «La Negra» Vernaci

Morena Beltrán

Julieta Nair Calvo

Diego Ramos

Nazareno Casero

Pachu Peña

Campi (Martín Campilongo)

Sebastián Presta

Marta Fort

Pablo Migliore

Rocío Robles

Pablo Giralt

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Pachu Peña

Paua Trapani

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Telefe y HBO Max: en simultáneo en cada episodio estreno.

TNT: repetirá el capítulo al día siguiente.

Discovery Home & Health: emitirá episodios durante la semana y realizará maratones los fines de semana.

Streaming: antes de cada emisión, Telefe ofrecerá un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra, Yanina y Lola Latorre.

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