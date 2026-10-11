Este domingo, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a ¡12 participantes! en la segunda Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen por no cumplir con el objetivo: Paula Trapani.
En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y también de Ian Lucas, el último campeón del certamen.
Mike Amigorena, Pablo Migliore, Hernán “de Mala Fama” Coronel, Alejandro Lerner, Campi, Sebastián Presta, Marta Fort, Paula Trapani, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Grego Rossello y Morena Beltrán se jugaron la continuidad en el certamen.
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El objetivo de la noche fue hace run plato de arroz con calamares. La dificultad: los jurados no dejaron que los participantes pasen por el mercedo y, en cambio, les brindaron una canasta de productos para que improvisen con su creatividad.
En la antesala a la eliminación, el jurado llamó al frente a Alejandro Lerner, Julieta Nair Calvo, Sebastián Presta y Morena Beltrán y los felicitaron por sus platos. “Este es el espíritu con el que todos se tienen que mover”, observó Martitegui.
En la segunda tanta, Maru Botana llamó al frente a Pablo Giralt, Mike Amigorena, Hernán Coronel y Paula Trapani, y anunció que la periodista sería la siguiente en salir del reality, tal como había anunciado Ángel de Brito durante la semana.
QUIÉN FUE EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY
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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY
¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?
- Mike Amigorena
- Alejandro Lerner
- Hernán Coronel
- Lizy Tagliani
- Josefina «China» Ansa
- Julieta Poggio
- Grego Rossello
- Edith Hermida
- Karina Mazzocco
- Paula Trápani
- Luciana Geuna
- Elizabeth «La Negra» Vernaci
- Morena Beltrán
- Julieta Nair Calvo
- Diego Ramos
- Nazareno Casero
- Pachu Peña
- Campi (Martín Campilongo)
- Sebastián Presta
- Marta Fort
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Pablo Giralt
¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?
- Pachu Peña
- Paua Trapani
¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?
- Telefe y HBO Max: en simultáneo en cada episodio estreno.
- TNT: repetirá el capítulo al día siguiente.
- Discovery Home & Health: emitirá episodios durante la semana y realizará maratones los fines de semana.
- Streaming: antes de cada emisión, Telefe ofrecerá un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra, Yanina y Lola Latorre.
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