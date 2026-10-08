Maru Botana decidió darle un nuevo aire a su casa y compartió con sus seguidores el resultado de una importante renovación. La cocinera transformó varios ambientes de su hogar, aunque mantuvo aquellos elementos que tienen un valor especial para ella y su familia.

A través de un video publicado en Instagram, la jurado de MasterChef Celebrity abrió las puertas de la propiedad y mostró cómo quedaron los espacios después de un proceso de redecoración que llevó adelante junto a la diseñadora de interiores Leti Rocco.

“Mi casa sigue siendo la misma, pero se siente distinta. Después de mucho tiempo soñando con este cambio, por fin puedo mostrarles un poquito de todo lo que hicimos”, expresó Botana al presentar la transformación.

EL CAMBIO QUE MARU BOTANA SOÑABA PARA SU CASA

La cocinera explicó que desde hacía tiempo sentía la necesidad de renovar algunos sectores, pero tenía claro que no quería modificar por completo la esencia de la propiedad.

“No quería cambiar todo porque esta casa tiene mucha historia para mí. Pero sí tenía ganas de darle una vuelta, de actualizarla y, sobre todo, de que siguiera sintiéndose como mi casa”, contó.

El proyecto comenzó con una revisión de cada ambiente para determinar qué elementos conservar, cuáles renovar y qué nuevas piezas incorporar. A partir de allí, trabajaron especialmente con los colores, las texturas, los muebles y la iluminación.

Crédito: Instagram

El resultado dejó ambientes amplios y luminosos, con una estética bohemia en la que predominan los tonos neutros combinados con diferentes materiales y objetos decorativos. La intención fue conseguir espacios con personalidad sin perder comodidad ni funcionalidad.

MARU BOTANA MOSTRÓ CÓMO QUEDARON LOS AMBIENTES RENOVADOS

Más allá de la estética, Botana destacó que una de sus principales condiciones fue mantener el espíritu cotidiano de su hogar. “La idea era hacer una casa para vivirla, para estar con los chicos, para recibir amigos, para cocinar, para compartir”, señaló.

Por ese motivo, la renovación estuvo lejos de buscar únicamente una imagen perfecta para las fotos. Cada modificación fue pensada para adaptarse a la dinámica familiar y conservar la identidad construida durante años.

“Esta casa renovada sigue siendo la misma, pero se siente distinta y yo estoy feliz”, concluyó Maru.