MasterChef Celebrity volvió a regalar uno de esos momentos que se viralizan en minutos. Esta vez, la protagonista fue Marta Fort, que dejó sin palabras a Damián Betular con una ocurrencia cargada de picardía mientras el jurado evaluaba su plato. La escena provocó carcajadas en el estudio y se convirtió rápidamente en tema de conversación en las redes sociales.

El cruce se dio durante la devolución de la preparación que la heredera de Felfort realizó junto a Morena Beltrán: una tortilla de papas a la que las participantes bautizaron, con mucho ingenio, como “tortilla on fire”.

El comentario que descolocó al jurado

Mientras Betular probaba la ensalada que acompañaba el plato, la influencer no pudo con su genio. “¡Ay me hoteó esa forma de chupar el tenedor!”, lanzó, ante la sorpresa de todos. El pastelero, sin poder creer lo que acababa de escuchar, miró a cámara y alcanzó a preguntar: “¿Cómo?”.

Lejos de retroceder, Marta repitió la frase. Betular, entre risas y sin dejar de probar la comida, intentó salir del paso con elegancia: “Voy a hacer que no escuché nada, Marta”.

La situación desató la risa del resto de los participantes, mientras Wanda Nara, conductora del ciclo, se tapaba la boca para disimular su reacción. Más tarde, en los testimonios grabados para el programa, la hija de Ricardo Fort redobló la apuesta: “Para mí, Betu se cag... mucho de risa conmigo”.

“Estás goloso”: el segundo round

El ida y vuelta no terminó ahí. Cuando el jurado volcó sobre la ensalada toda la vinagreta de la pequeña jarra que la acompañaba, Marta volvió a la carga con otra chicana: “Estás goloso”.

Para completar la escena, Betular tuvo un furcio al intentar justificar su decisión, lo que generó las cargadas de las participantes y puso fin a su intervención. Con una sonrisa, el chef terminó por admitir lo evidente: “Estoy un poco nervioso”.

No es la primera vez que Marta Fort se roba la atención en el certamen culinario. En una jornada de grabación marcada por la lluvia, la empresaria sorprendió a sus compañeros con un regalo muy especial: cajas de golosinas traídas directamente de la fábrica que heredó de su padre, entre ellas Marroc, Dos Corazones, Feeling, Paragüitas y bocaditos rellenos de dulce de leche.

El gesto no pasó inadvertido. Julieta Nair Calvo lo celebró en su cuenta de Instagram: “¿Podrán ser compañera de Marta y que les traiga los mismísimos chocolates desde la fábrica? Quiero uno de todos”. Grego Rossello también se sumó: “Levantó este día gris, Marta nos alegró el día de grabación”. Y China Ansa resumió el sentimiento general con humor: “La que puede puede, y la que no es amiga de Marta Fort”.

Pero la escena más divertida la protagonizó Lizy Tagliani, que, fiel a su estilo, salió corriendo con una caja completa en la mano mientras sus compañeros le gritaban: “Lizy no, la caja entera no te vas a llevar”.