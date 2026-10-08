Wanda Nara volvió a hacer de las suyas en MasterChef Celebrity. Durante la presentación de Luck Ra en el reality de cocina, la conductora sorprendió al cantante con una pregunta íntima sobre su situación sentimental tras su polémica y mediática separación de La Joaqui.

Todo comenzó cuando Lizy Tagliani expresó su entusiasmo por la llegada del artista al programa: “Estoy tan contenta de que vino Luck Ra”, comentó, antes de explicar el motivo de su alegría: “Porque siento que estamos al mismo nivel”.

La frase despertó la curiosidad en el estudio y la conductora fue directo al grano: “¿Pero estás soltero, Luck Ra?”, le preguntó, sin rodeos. Fue entonces que el cantante se sinceró frente a sus compañeros: “Sí, obvio, soltero y solo”.

Foto: Captura (Telefe)

Con el joven en el centro de las bromas, Wanda quiso profundizar sobre sus intenciones románticas y le hizo otra pregunta directa: “¿Estás apurado por conocer al amor?”. Y lUck Ra cerró, sin dudarlo: “No, para nada”.

¡Clarito!

Foto: Captura (Telefe)

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¡QUÉ MOMENTO! LA FILOSA PREGUNTA DE WANDA NARA A JULI POGGIO Y LUCK RA EN MASTERCHEF CELEBRITY: “¿HUBO ALGO ENTRE USTEDES?”

Una vez más, Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora tuvo un divertido y filoso ida y vuelta con Juli Poggio y Luck Ra, que no pasó desapercibido para los participantes.

Todo comenzó cuando los jóvenes presentaron el plato que habían preparado para la competencia. En medio de la devolución, apareció una conversación sobre la relación entre ellos y sus respectivos vínculos después de recordar que Juli fue la protagonista del videoclip del tema del artista llamado La Morocha.

Ante esto, Wanda fue al hueso con su consulta: “¿Hubo algo entre ustedes? Porque Juli, los ex de las amigas... ¿cómo son los códigos de las parejas abiertas?“, indagó. Y la respuesta de Poggio no tardó en llegar: “No hubo nada. Igual, con Facu siempre me llevé bien. Desde ese trabajo que nos conocemos”

Foto: Captura (Telefe)

La frase generó risas en el estudio y rápidamente Luck Ra intentó despegarse de estas especulaciones: “No necesito otro chisme más en mi vida, por lo menos hoy”, cerró, divertido.