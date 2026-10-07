A semanas de que La Joaqui y Tiago PZK oficializaran su relación, Luck Ra sigue teniendo cosas para decir al respecto. Si bien fue él quien terminó su relación amorosa con la cantante, el cordobés parece no poder superar la traición de su examigo y lo hace saber en redes sociales.

Horas atrás, se viralizó un video de una cuenta de Instagram llamada El Maestro de la IA que, a través de la Inteligencia Artificial, recreó una escena de una novela donde Nicolás Cabré discutía con Nico Vázquez pero modificó los rostros para que aparezcan Luck Ra y Tiago PZK.

Si bien no es la primera vez que esta cuenta de Instagram comparte videos de este estilo, al parecer este clip le habría gustado al cordobés en particular. Horas más tarde, la misma cuenta mostró en sus historias que el músico había guardado el video y agregó dos emojis junto al mensaje.

El video realizado con IA que guardó Luck Ra en Instagram (Video: El Maestro de la IA)

WANDA NARA LE PREGUNTÓ A LUCK RA POR LA JOAQUI Y ÉL RESPONDIÓ

Durante una de las primeras galas de MasterChef Celebrity, Wanda Nara se acercó a la estación de Luck Ra y aprovechó el momento para preguntarle por su separación de La Joaqui. “¿Te engañaron?”, le preguntó, sin vueltas. “No”, respondió el cantante. “¿La engañaste?”, insistió ella, y volvió a recibir una negativa.

Luck Ra explicó entonces: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”. La conversación tomó otro tono cuando Luck Ra recordó cómo había quedado expuesto públicamente después de la separación. “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”, comentó.

Wanda no dudó en corregirlo y lanzó una frase que provocó una incómoda sonrisa del cantante: “No, un monstruo no... un cornudo”. Y enseguida fue todavía más lejos: “¿Te icardearon?”. Luck Ra decidió entonces explicar cómo veía el paralelismo entre ambas situaciones: “Te lo voy a poner así, ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser… creo que así sería la historia”.

Cuando le preguntó cómo se había enterado del romance entre su expareja y quien había sido su amigo, contó: “Por las redes. Esa llamada de él nunca existió”. Pese a esto, aseguró que no guarda rencor: “Todos los que nombraste de mi historia, los invito cuando quieran, tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa”.