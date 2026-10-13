Un llamado inesperado cambió la rutina de Mauro Icardi en las últimas horas. El delantero, que actualmente está sin club y busca definir su futuro profesional, recibió una comunicación de alguien muy importante en el ambiente futbolístico, quien lo citó de urgencia en Miami para una reunión de trabajo.

La noticia se conoció en el programa Puro Show, donde Angie Balbiani detalló que el viaje no estaba planificado y que Icardi debió organizar todo a último momento. En ese momento, según informó Pampito, el futbolista estaba a cargo de una de sus hijas menores y, ante la situación, avisó y partió rápidamente hacia Estados Unidos para cumplir con el compromiso laboral.

Mauro Icardi viajó a Miami con la China Suárez por trabajo (Foto: captura de eltrece).

EL CONFLICTO FAMILIAR: WANDA NARA INTERVINO CON LA POLICÍA

El viaje repentino de Mauro Icardi dejó a una de sus hijas al cuidado de la niñera Silvia, quien ya había sido denunciada por Wanda Nara en el pasado por maltrato: “Cuando Wanda se entera, va con la policía a buscar a la niña y le toman los datos a la niñera”, aseguró Pampito.

En ese operativo, las autoridades tomaron los datos de la niñera, sumando un nuevo capítulo a la larga lista de conflictos familiares que rodean a la pareja. El delantero, mientras tanto, sigue a la espera de definir su futuro en el fútbol, mientras los conflictos personales no dan tregua.

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