El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi ya es un hecho en los papeles, pero la guerra entre la expareja está lejos de terminar. Después de cuatro años de tensiones judiciales y mediáticas desde el estallido del Wandagate, el Tribunal de Milán dictó la disolución formal y definitiva del matrimonio. Y mientras la conductora y el futbolista procesan el fallo a su manera, el jugador habría encontrado un motivo más que especial para brindar junto a Eugenia “la China” Suárez: la posibilidad de pasar por el altar.

Sin embargo, no todo sería celebración para el futbolista. Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, el futbolista también habría recibido un revés judicial relacionado con sus planes de viajar al exterior con sus hijas.

Lejos de mantener la celebración puertas adentro, Icardi y la China Suárez habrían decidido extender los festejos por el divorcio hasta la madrugada del viernes. Según contó la panelista de Los Profesionales con Flor, la pareja estuvo el jueves por la noche en Tequila, uno de los boliches porteños que frecuenta el futbolista: “Llegaron cerca de las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6 am”, aseguró en su publicación de Instagram, donde compartió una imagen de la pareja.

Foto: Captura de Instagram (@naiaravecchio) Por: Fabiana Lopez

El dato no pasó inadvertido: con el matrimonio con Wanda Nara formalmente disuelto, Icardi y la China tendrían el camino legal despejado para avanzar con sus propios planes de boda. Por ahora, no trascendieron una fecha ni detalles concretos sobre un eventual casamiento, pero el supuesto brindis habría tenido un motivo mucho más importante que celebrar el final de una etapa.

Pero mientras el futbolista y la actriz habrían levantado sus copas en Puerto Madero, la situación judicial de Icardi sumó otro capítulo que podría complicar sus planes familiares. De acuerdo con la información difundida por Vecchio, el juez no le habría concedido al delantero el permiso para viajar con sus hijas a Miami y México entre el 9 y el 18 de octubre. Según trascendió, una de las niñas había pedido acompañarlo y regresó recientemente de pasar tiempo con Wanda.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La negativa judicial habría coincidido, además, con otros reclamos que siguen enfrentando a los ex. De acuerdo con la periodista, Icardi también habría solicitado una reducción de la cuota alimentaria y argumentado que no tiene dinero ni trabajo desde abril. A eso se sumarían deudas con el fisco francés y el turco. Así, mientras el futbolista celebraría la posibilidad de volver a casarse, la disputa por las cuestiones familiares y económicas continúa abierta.

Con el divorcio resuelto, una posible boda en el horizonte y nuevos cruces judiciales por delante, el capítulo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez promete seguir dando que hablar.

Wanda Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

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IVANA ICARDI FESTEJÓ EL DIVORCIO DE MAURO Y WANDA NARA CON UNA FRASE EXPLOSIVA: “EL BICHO YA NO ESTÁ EN MI FAMILIA”

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando repercusiones y, esta vez, quien salió con los tapones de punta fue Ivana Icardi. La hermana del futbolista, que desde hace años mantiene una relación conflictiva con la conductora, aprovechó una aparición en la televisión española para dejar en claro que no quiere saber nada con su excuñada y celebrar la relación de su hermano con Eugenia “la China” Suárez.

Todo ocurrió durante su participación en Supervivientes All Stars 3, el reality español en el que Ivana se encuentra compitiendo. En una comunicación con el conductor Jorge Javier Vázquez, mencionaron a Wanda como su cuñada y la respuesta de la participante fue tan contundente como provocadora: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi excuñada”, disparó Ivana, sin disimular su rechazo hacia la mediática.

Pero la hermana de Mauro no se quedó ahí. Aprovechando la ocasión, le dedicó un mensaje a la China Suárez, actual pareja del futbolista, con quien ya había mostrado públicamente su afinidad: “Le mando un beso a la China Suárez, que es mi guapísima nueva cuñada, que nos está viendo”, agregó, en una declaración que volvió a dejar expuesta su postura en la interna familiar.

Foto: Captura de X (@Chinardi_Arg) Por: Fabiana Lopez

La mala relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara no es nueva. Desde hace años, la hermana del delantero sostiene que la empresaria tuvo responsabilidad en el distanciamiento de Mauro con su familia y llegó a cuestionarla públicamente por el vínculo del futbolista con su propia madre.