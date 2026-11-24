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El domingo Robertito Funes Ugarte insultó a un empleado de un local gastronómico fragor de la cobertura en vivo y el escándalo explotó en las redes sociales. Al día siguiente, el muchacho fue a Olga a contar su verdad, y horas más tarde la empresa de comida lanzó un descargo para justificar su cuestionada actitud.

Todo se dio porque el chico le dijo “dame un momento, por favor” al periodista, que cubría una feria en Palermo.

Ahí Robertito se sacó: “La simpatía no la tiene, pobrecito. Dejémoslo. Es un bobo importante. No vengan a Crostita porque este tipo es un antipático. Hay que avisarle al dueño que no contrate gente antipática como este. Porque no funciona. Que mejor contrate gente grande que va a trabajar mejor”.

Joaquin apuntó contra Robertito Funes Ugarte y contra la empresa para la que trabajaba

Viralizado, Joaquín negó en Olga la acusación que Funes Ugarte le había hecho de “maleducado y xenófobo” y afirmó: “Robertito miente. (...) Pasó lo que se vio en el video y seguí laburando”.

La bronca de Joaquín con la empresa

Luego, Joaquín explotó: “Quiero separarme de Crostita empresa. La empresa no se pronunció al respecto, o por lo menos con los empleados. Ocurrió todo y no mandó un mensaje para saber cómo estábamos. Primero se subió a la ola de los seguidores y vieron que la pegaron...”.

Crostita celebró el hito de superar los 100.000 seguidores en Instagram tras el insulto de Robertito Funes Ugarte a uno de sus empleados.

“La dueña de la marca llamó puteando porque no le dimos la nota a Robertito. No me llegó un mensaje de los dueños, ni una llamada”.

El descargo de Crostita

Hola a todos. Somos Crostita, un pequeño y reciente emprendimiento que arrancó con muchas ganas y mucho laburo.

El comunicado de Crostita. (foto: @crostita.alpaso)

Queremos aclarar algo sobre lo que pasó el 22 de noviembre en nuestro puesto del Fuga Fest. Por un lado, ser contundentes en que no compartimos para nada el trato que recibió Joaquín por parte del periodista Roberto Funes. Joaquín actuó como pudo y siempre fue respetuoso.

Desde ese mismo día estuvimos en contacto con él, y NUNCA lo despedimos; sin embargo este lunes visitó un programa de streaming y ahí avisó que decidió cerrar su etapa con nosotros.

Tampoco buscamos sacar ningún provecho de lo que le pasó. Escribimos esto solamente porque estuvieron circulando cosas que no son ciertas.