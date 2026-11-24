El conmovedor mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la preocupación por la salud de Mariano Chihade

Mariana Fabbiani compartió un emotivo descargo en sus historias de Instagram para llevar tranquilidad sobre la salud de Mariano Chihade, luego de que el productor recibiera el alta médica en el Instituto Fleni a una semana de haber sido sometido a una operación cerebral.

A través de sus redes sociales, la conductora celebró el regreso a su hogar, agradeció el profesionalismo del equipo médico y destacó el cariño recibido por parte del público.

Foto: Web

La evolución de Mariano Chihade tras recibir el alta

En la primera historia, Fabbiani anunció que ya se encuentran en su casa y destacó el presente del productor tras la intervención: “¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados".

“Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, detalló Mariana.

Mariana Fabbiani habló tras el alta médica de Mariano Chihade (captura de Instagram)

En el segundo mensaje, la conductora puso el foco en la atención recibida durante la internación y nombró a los profesionales que intervinieron en el proceso.

“Quiero dar las gracias al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil. Empezando por su director el Dr. Hernán Cohen Arazi hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo”, expresó Fabbiani.

A continuación, sumó un reconocimiento especial para los especialistas a cargo: “Gracias especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos. También al Dr. Ignacio Previgliano por acompañarnos desde el primer minuto”.

Mariana Fabbiani habló tras el alta médica de Mariano Chihade (captura de Instagram)

El cariño de la gente y lo que viene

Por último, la conductora dedicó palabras a quienes enviaron fuerzas y gestos de afecto durante estos días, cerrando con un mensaje de esperanza para la etapa que comienza.

“Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco. Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, cerró Mariana Fabbiani tras el alta de su esposo, Mariano Chihade.