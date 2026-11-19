El 18 de noviembre, el productor y empresario Mariano Chihade fue operado de urgencia de un tumor cerebral en el Instituto Fleni de Belgrano.

Ahora, Pampito reveló un dato hasta ahora desconocido sobre cómo se descubrió el problema de salud y aseguró que Mariana Fabbiani tuvo un rol fundamental: “Le salvó la vida”.

Mariano Chihade: la revelación de Pampito sobre cómo Mariana Fabbiani le salvó la vida

POR QUÉ MARIANA FABBIANI LE HABRÍA SALVADO LA VIDA A SU MARIDO

“No sé si lo puedo contar, pero me dijeron que fue Mariana la que le insistió para que vaya a hacerse los estudios. De alguna manera, le salvó la vida a su marido. Ellos son muy compañeros”, contó Pampito en Puro Show.

El periodista también reveló que el productor había atravesado un episodio que encendió las alarmas: “Él había tenido como un desmayo en estos últimos días”, explicó.

“Mariano accedió a los pedidos de Mariana y le detectan lo que tenía en la cabeza”, agregó el conductor de Puro Show, en alusión al tumor cerebral por el que Chihade fue intervenido quirúrgicamente el 18 de noviembre.

La operación se realizó en el Instituto Fleni y, según la información difundida en el último parte médico, lograron extirparle el tumor. Ahora, el productor deberá atravesar el proceso de recuperación.

QUÉ DICE EL PARTE MÉDICO DE MARIANO CHIHADE, DEL 18 DE NOVIEMBRE