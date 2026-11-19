María Becerra vivió un momento incómodo con Anto Pane en pleno show (Captura de redes sociales)

Anto Pane desfiló durante la canción “Sexo es moda”, uno de los momentos del show de María Becerra en el que distintos personajes del espectáculo suben al escenario. Sin embargo, cuando terminó su participación, la mediática protagonizó una situación inesperada: se resistía a retirarse.

Pane abrazó a la cantante y no la soltaba. Mientras tanto, el público comenzó a gritar “¡Anto, Anto, Anto!” y María Becerra pidió un fuerte aplauso para su invitada, que seguía en el escenario.

En el video que se viralizó en las redes sociales se escucha a algunos fans de Becerra pedirle a Anto Pane que bajara, ya que la artista debía continuar con su performance.

María Becerra vivió un momento incómodo con Anto Pane en pleno show: el video se hizo viral de @rodrigobarok

Así fue el impactante show 360 de María Becerra (Fotos de prensa CZ)

QUÉ DIJO ANTO PANE SOBRE EL EPISODIO Y LA RESPUESTA DE MARÍA BECERRA

Después del episodio, Anto Pane se mostró avergonzada por haberse quedado más tiempo del previsto y se disculpó con la cantante. “Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?”, le preguntó.

Dando muestras de su grandeza, María Becerra le respondió con buena onda: “Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos”.

Más aliviada, Pane cerró el intercambio con una frase que dejó en claro cuánto había disfrutado el momento: “Amiga, nunca la pasé tan bien”.

Desde el inicio del Quimera Tour en el Movistar Arena de Buenos Aires, numerosas figuras del espectáculo subieron al escenario durante “Sexo es moda”. Entre ellas estuvieron Marta Fort, Eva De Dominici, Vero Lozano y Valentina Cervantes, entre otras.