El fenómeno de María Becerra no se detiene. A pocos días de iniciar su esperada serie de presentaciones en el Movistar Arena, la artista confirmó una décima fecha de Quimera Tour, el espectáculo inmersivo con formato 360° que se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de su carrera.

La nueva función será el domingo 7 de febrero de 2027, luego de agotar las entradas para sus nueve presentaciones anteriores.

Los shows del 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27 de noviembre también tienen localidades agotadas, al igual que la primera fecha anunciada para febrero.

Cuándo salen a la venta las entradas para María Becerra en el Movistar Arena

Las entradas para la décima función de María Becerra estarán disponibles este miércoles 11 de noviembre a las 16 horas, a través de la página oficial del Movistar Arena.

Se podrá comprar con todos los medios de pago y habrá un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Macro.

Quimera Tour: el fenómeno de María Becerra que conquista al público

Con Quimera Tour, María Becerra propone una experiencia artística inmersiva que combina música, narrativa y performance, con un escenario 360° que permite una conexión especial con sus seguidores.

La propuesta ya recorrió España, Italia, Portugal, Chile, Perú, Uruguay, México y distintas ciudades del interior de Argentina, con más de diez presentaciones.

En esta nueva etapa, la cantante expande el universo conceptual de Quimera a través de sus alter egos Maite, Jojo, Shanina y Gladys, consolidando una propuesta que trasciende lo musical y apuesta por una experiencia integral para el público.