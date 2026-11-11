Ultraligera atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La banda española de rock anunció un concierto en el Movistar Arena de Madrid para el 9 de septiembre de 2027 y presentó “Mosquito”, un nuevo adelanto de su segundo álbum de estudio, “Lapsus”, que se publicará completo el próximo 27 de noviembre.

El show en Madrid será la primera fecha confirmada de la nueva gira con la que el grupo presentará su próximo trabajo discográfico durante 2027. Las demás paradas se anunciarán próximamente.

Foto: prensa Ultraligera

El anuncio llega después de dos años de crecimiento sostenido, con numerosas entradas agotadas, siete presentaciones en La Riviera y una participación multitudinaria en los principales festivales de España.

Pero también hay una noticia para sus seguidores argentinos: Ultraligera se encuentra realizando su primera gira por Latinoamérica y tiene previsto presentarse en Buenos Aires el próximo 15 de noviembre de 2026.

“Mosquito”, el nuevo lanzamiento de Ultraligera: cómo suena y de qué trata la canción

Junto con el anuncio de su próximo concierto, la banda estrenó “Mosquito”, el sexto adelanto de “Lapsus”.

La canción propone un relato nocturno en el que un elemento aparentemente insignificante, como el sonido de un mosquito, termina despertando una profunda inquietud y alterando por completo la percepción de la realidad.

Con poderosos riffs de guitarra, un estribillo pegadizo y constantes cambios de dinámica, el tema explora una atmósfera entre lo absurdo y lo perturbador.

Entre sus versos más destacados aparecen:

“Es un mosquito o está tocando el violín la corte fúnebre de mi escalera,

quiéreme pronto, quiéreme antes de dormir,

quiéreme pronto, quiéreme antes de que muera…“.

El lanzamiento también llegó acompañado de un videoclip rodado y dirigido por los propios integrantes de Ultraligera durante su gira de festivales.

La producción recupera la estética sórdida del Nu Metal y el Alternative Metal de los años 2000. En una historia surrealista, el sonido de un mosquito en plena madrugada provoca un estallido de locura entre los cinco integrantes, que terminan destrozando la habitación de un motel.

Con esta propuesta, la banda busca recuperar el espíritu de aquellos videoclips de MTV que marcaron la adolescencia de toda una generación.

Cuándo sale “Lapsus”, el nuevo disco de Ultraligera

El segundo álbum de estudio de Ultraligera llegará completo el 27 de noviembre de 2026.

Hasta el momento, el grupo presentó seis canciones como adelanto: “Lapsus”, “Cuando todo vaya mal”, “Tu Problema”, “Alguna Película”, “Que le vaya bien” y “Mosquito”.

La preventa de la primera edición física del disco, tanto en vinilo como en CD, está cerca de agotarse. Además, esta edición tendrá un detalle especial: cada ejemplar incluirá un fragmento del telón original que acompañó a la banda durante su anterior gira, “Pelo de Foca”.

Ultraligera llega a la Argentina: fecha de su primer show en Buenos Aires

En noviembre de 2026, Ultraligera comenzó su primera gira por Latinoamérica, con presentaciones en Colombia, México, Chile y Argentina.

El recorrido incluye las siguientes fechas:

4 de noviembre: Bogotá, Colombia.

8 de noviembre: Monterrey, México.

11 de noviembre: Guadalajara, México.

12 de noviembre: Ciudad de México.

14 de noviembre: Santiago de Chile.

15 de noviembre: Buenos Aires, Argentina.

La llegada a nuestro país forma parte de una nueva etapa de expansión internacional para el grupo, que durante 2026 realizó más de 50 conciertos en festivales españoles como parte de la gira de presentación de “Lapsus”.

Quiénes integran Ultraligera, la banda española de rock que crece en Europa

Ultraligera está integrada por Gisme, en voz; Coque, en guitarra; Santi, en bajo; y Martín, en batería. En sus presentaciones en vivo también participa Mario Díez como segunda guitarra.

La formación se convirtió en una de las propuestas con mayor proyección del rock español gracias a una identidad musical propia y una combinación de influencias del rock alternativo y otros sonidos contemporáneos.

Entre sus reconocimientos recientes se encuentran el premio a Artista Revelación Rock en la séptima edición de los Premios Odeón, dos nominaciones en los Premios de la Academia de la Música —Mejor Nuevo Artista por “Pelo de Foca” y Mejor Evento por sus siete presentaciones en La Riviera— y tres discos de oro: uno por el álbum “Pelo de Foca” y otros dos por las canciones “La Basura” y “Matanza en el Hotel”.

Con el lanzamiento de “Mosquito”, la próxima salida de “Lapsus” y el anuncio de su nueva gira, Ultraligera consolida un año clave en su crecimiento y prepara nuevos escenarios para llevar su música más allá de España.