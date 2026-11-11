Walls presentó Ha vuelto a llover, su nueva canción, con la que vuelve a apostar por el pop-rock de guitarras y estribillos pegadizos. El lanzamiento llega después de “El Día Que Me Olvides”, publicado en enero, y funciona como antesala de una nueva etapa de conciertos por España.

El tema fue producido junto a Liam Garner y Lalo GV, colaboradores habituales del artista y responsables de parte del sonido que lo convirtió en uno de los nombres destacados del pop-rock actual español.

En cuanto a su contenido, “Ha vuelto a llover” aborda el dolor que deja una ruptura sentimental y la dificultad de seguir adelante cuando los recuerdos todavía están presentes. La letra expone ese contraste entre intentar mostrarse fuerte y convivir con la tristeza, la rabia y las emociones que aparecen después de una separación.

Foto: prensa Walls

Con guitarras al frente y un estribillo pensado para ser coreado en vivo, la canción también busca trasladar al escenario la intensidad de su propuesta musical.

Walls estrenó “Ha vuelto a llover” en vivo durante su gira por Latinoamérica

Antes de su lanzamiento oficial, Walls ya había presentado la canción por sorpresa durante su reciente recorrido por Latinoamérica, donde pudo conocer la reacción del público en directo.

La gira tuvo una respuesta destacada, con localidades agotadas en Ciudad de México, donde realizó dos fechas, además de Guadalajara, Monterrey, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima.

Foto: prensa Walls

Su paso por la Argentina formó parte de un recorrido internacional que confirmó el crecimiento de su convocatoria fuera de España.

El buen momento de Walls: número uno en ventas y un Movistar Arena agotado

El lanzamiento de “Ha vuelto a llover” encuentra al artista en una etapa de consolidación profesional.

Su álbum “El Día Que Me Olvides” alcanzó el número uno de ventas en España y continúa entre los discos más vendidos casi un año después de su publicación.

Además, Walls logró llenar el Movistar Arena de Madrid y consiguió un nuevo hito en su carrera: colocar sus tres álbumes simultáneamente en la lista oficial de ventas gracias a las reediciones físicas de “Los Niños del Parque” (2022) y “Luna 18” (2024).

Las reediciones también tuvieron una buena recepción en el mercado del vinilo, donde alcanzaron el Top 5.

Walls comienza su gira de salas por España: las fechas de El Día Que Me Olvides Tour

El estreno de “Ha vuelto a llover” coincide con el comienzo de una nueva etapa de conciertos. El artista inició el 7 de noviembre su gira de salas por España, bajo el nombre “El Día Que Me Olvides Tour”.

El recorrido incluye presentaciones en distintas ciudades, entre ellas Zaragoza, Sevilla, A Coruña, Gijón, Palma de Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia y Barcelona.

Además, el calendario tendrá una fecha especialmente importante el 15 de mayo de 2027, cuando Walls regresará al Movistar Arena de Madrid.

Con este nuevo single, el cantante suma otra canción a un repertorio que combina rock, pop y letras atravesadas por experiencias personales, mientras continúa ampliando su público y consolidando su lugar en la escena musical española.