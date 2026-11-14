El 13 de noviembre, María Becerra inauguró su serie de diez conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires con un espectáculo 360 verdaderamente impactante.

Si ponemos las piezas en orden, el éxito de la noche se explica, en primer lugar, por el talento y el carisma sin igual de la artista, quien logra generar una conexión idílica con su público; y en segundo término, por una imponente propuesta visual y tecnológica que dejó bien en alto la bandera argentina con una producción de nivel internacional.

Así fue el impactante show 360 de María Becerra (Fotos de prensa CZ)

Así fue el impactante show 360 de María Becerra en el Movistar Arena

El concierto se extendió durante dos horas y media. Tras una explosiva introducción audiovisual, Becerra descendió desde las alturas hacia el escenario ubicado en el centro del estadio y encendió la fiesta al ritmo de “Ramen para dos”. Desde el primer instante, sus fanáticos le hicieron sentir toda su euforia cantando, bailando y siendo parte activa de una mega propuesta que cuidó hasta el más mínimo detalle.

Así arrancó el impactante show 360 de María Becerra en el Movistar Arena. Por: Majo Vitale.

A lo largo de la noche, la cantante desplegó todo su universo artístico y sus distintas facetas en el marco del Quimera Tour. Jugó con sus alter egos, Maite, Jojo, Shanina y Gladys, hasta que, sobre los minutos finales, apareció finalmente “María” para darle la bienvenida a su nueva etapa musical, Lure, presentando su reciente lanzamiento “Tú sin yo”.

Así fue el impactante show 360 de María Becerra (Fotos de prensa CZ)

Así fue el impactante show 360 de María Becerra (Fotos de prensa CZ)

Los invitados de lujo de María Becerra

El espectáculo también contó con invitados especiales que elevaron aún más la temperatura de la noche. La primera en sorprender a los fans fue Ángela Torres, quien irrumpió en medio de “Adiós” y revolucionó al público con su voz y encanto en un vibrante dúo junto a la anfitriona.

María Becerra y Ángela Torres cantaron Adiós (Foto del Instagram @angelatorres)

Luego llegaron la cumbia, el color y la picardía: caracterizada como Gladys, María presentó a Ariel Puchetta, líder de Ráfaga. Entre cómplices “pases de factura” y pura fiesta, ambos interpretaron “Mentirosa” y “Doble vida”, haciendo bailar a todo el Movistar Arena.

El momento más emotivo de la velada llegó de la mano de Nahuel Pennisi, quien subió al escenario para conmover a los presentes con sentidos duetos en “Tatú” y “Universo Paralelo”.

Además, al mega show de La Nena de Argentina no le faltó glamour: tal como en sus icónicos recitales en River, hubo pasarela y por ella desfilaron figuras como Marta Fort y Eva De Dominici.

María Becerra cantó por primera vez en vivo Tu sin yo. Por: Majo Vitale.

La despedida de Quimera y la bienvenida a Lure

En el tramo final del espectáculo, una voz en off de la propia artista marcó el clima de cierre y transformación frente a un estadio atento a cada palabra.

“Hubo un mundo en el que me animé a ser muchas versiones de mí y hay un mundo donde exploré quién fui, quién soy y todo lo que todavía puedo llegar a ser. Ese mundo se llamó Quimera. Si hoy estoy acá, si llegué a este lugar, es porque ustedes caminaron conmigo”.

Y continuó con un mensaje cargado de introspección: “Quimera siempre va a vivir en mí y en todos ustedes, pero crecer también es animarse a cambiar. Hoy siento que algo en mí vuelve a despertar; vuelvo a encontrarme con esa María que soñaba con todo esto, pero también con la mujer que soy después de tanto

camino recorrido. Gracias por crecer conmigo, por estar en cada etapa y por hacer que cada versión de mí tenga un lugar en esta historia”.

“Después de haber conocido todas mis versiones, ¿están listos para descubrir todo lo que no conocen de mí? Bienvenidos a mi nueva era, bienvenidos a Lure”, concluyó. Acto seguido, María Becerra regresó por última vez a escena para interpretar por primera vez en vivo “Tú sin yo”, cautivar por completo al público y llevarse una ruidosa ovación tras brindar un espectáculo que combinó talento, carisma, historias y un despliegue técnico impactante.