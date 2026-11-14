La China Suárez se hartó del revuelo mediático de la última semana en torno al conflicto familiar en “la casa de los sueños” del pasado viernes 6 de noviembre y salió a responder con todo los insultos que se filtraron de Wanda Nara en su contra.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la actriz involucró en el escándalo a Diego Maradona y Claudia Villafañe al recordar cómo se hizo famosa la conductora de Telefé, quien hoy la llama “roba maridos”, por haberse metido con Mauro Icardi.

“Me rio y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”, lanzó sin filtros Eugenia.

La China Suárez se hartó de los insultos de Wanda Nara y le respondió durísima (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

EL DESCARGO DE LA CHINA SUÁREZ SIGUIÓ CON MÁS POSTEOS

Este sábado, volvió a estallar todo entre la China Suárez y Wanda Nara después de que la actriz se hartara de los insultos que fueron virales por parte de la conductora en su contra y siguió con otro descargo en sus historias de Instagram.

“Y ya quedó obsoleto el “querés ser como ella” Como quien? YO Soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no aliento a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, que le podría envidiar a alguien así? Nada”, expresó directa Eugenia en sus redes sociales.

La China Suárez explotó y le dijo de todo a Wanda Nara desde sus rede sociales (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

En el posteo, la pareja de Mauro Icardi recordó también que Wanda le ofreció a L-Gante un auto para casarse con ella, algo que contó el mismo Elián en televisión: “Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer, es dinero (de sus ex) Es. Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años. ‘No tenes dignidad’ me dice una mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, sentenció.

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