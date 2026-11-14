Martín Migueles dio su versión sobre el conflicto familiar en “la casa de los sueños”. En diálogo con el programa Primicias Ya, el novio de Wanda Nara contó cómo fue el momento en que mantuvo un ida y vuelta con la China Suárez y habló de manipulación de los hechos.

Según Migueles, la China llegó “haciéndose la buena” y se presentó con él de manera cordial y luego aseguró que la actriz buscaba instalar la idea de que no había habido violencia. “Fui entendiendo con el diario del lunes su intención, yo como un tarado le dije ‘¿cómo se puede cortar esto?’“, dijo al ciclo de América.

Foto: Captura (América)

“Eso lo tiene ella grabado seguro, le dije ‘yo siempre quise conocer a Mauro’, siempre de este lado hubo buena predisposición”, agregó el comerciante, quien explicó que siempre tuvo buena predisposición y que la situación se tornó tensa cuando Eugenia insistió en cómo ocurrieron los hechos con las menores.

QUÉ DIJO MARTÍN MIGUELES DEL VIDEO CON SU IDA Y VUELTA CON MAURO ICARDI

Tras la viralización del video en el que se ve el tenso ida y vuelta de Migueles con Mauro Icardi, Martín dio su versión y aseguró que el video fue recortado y editado, y que no reflejaba todo lo que había sucedido antes. “Él ya había salido mal predispuesto, a los gritos, yo traté siempre de estar tranquilo”, explicó.

Mauro Icardi y Martín Migueles (Fotos: El Diario de Mariana y Movilpress).

“Yo no dejo que me falten el respeto, que claramente en el video que le dije que no me falte el respeto”, sumó el comerciante, quien contó que la situación se volvió más compleja cuando Mauro pidió una cautelar en su contra. “Ahora me cuido porque sé más o menos cómo juegan”, sentenció.

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