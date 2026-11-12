La irrupción de Martín Migueles en la casa de Mauro Icardi del fin de semana fue motivo de muchas especulaciones, pero ahora se filtró el video del tenso cara a cara entre el novio de Wanda Nara y el futbolista, con varios policías de testigo.
En DDM mostraron el material que fue registrado por el lado del novio de la China Suárez.
Así fue el careo
Migueles: -Vos harías lo mismo. ¿O no?
Icardi: -Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego.
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Migueles: -Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca.
Icardi: -Pará, pará...
Migueles: -Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar, amigo.
Icardi: -Escuchame...
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(intervienen los policías para apaciguar la situación)
Migueles: -Donde te cruce te vas a tener que parar de manos.
Icardi: -Que vayan a hacer la denuncia al juez y después arreglamos todo.
Migueles: -Te voy a romper la boca
Icardi: -De paso, (los policías) están de testigos de que hay amenazas.
Migueles: -Esto no es una pelea con vos. No es amenaza
Icardi: -(habla con los policias)
Migueles: A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás.
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