Mirá lo que mostraron en DDM sobre el escándalo del fin de semana largo en Nordelta.

La irrupción de Martín Migueles en la casa de Mauro Icardi del fin de semana fue motivo de muchas especulaciones, pero ahora se filtró el video del tenso cara a cara entre el novio de Wanda Nara y el futbolista, con varios policías de testigo.

En DDM mostraron el material que fue registrado por el lado del novio de la China Suárez.

Así fue el careo

Migueles: -Vos harías lo mismo. ¿O no?

Icardi: -Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego.

Migueles: -Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca.

Icardi: -Pará, pará...

Migueles: -Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar, amigo.

Icardi: -Escuchame...

(intervienen los policías para apaciguar la situación)

Migueles: -Donde te cruce te vas a tener que parar de manos.

Icardi: -Que vayan a hacer la denuncia al juez y después arreglamos todo.

Migueles: -Te voy a romper la boca

Icardi: -De paso, (los policías) están de testigos de que hay amenazas.

Migueles: -Esto no es una pelea con vos. No es amenaza

Icardi: -(habla con los policias)

Migueles: A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás.

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