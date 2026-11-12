El hijo extramatrimonial del expresidente Carlos Saúl Menem se unirá con su pareja, luego de cuatro años y denuncias de violencia de género.

La historia de amor de Carlos Nair Menem con Prinelis Primera pasó por todos los estados posibles, y luego de que ella lo denunciara por violencia de género y robo, ahora la pareja anunció su casamiento.

“Carlitos se casa el 18 de noviembre con su novia colombiana en la playa de Colombia en un evento simbólico”, contó Fernanda Iglesias.

Luego la panelista de Puro Show explicó: “Después van a consolidar su amor en febrero en Buenos Aires”.

Se casan Carlos Nair Menem y Prinelis Primera.

En ese punto, Iglesias recordó: “En abril Prinelis lo denunció por violencia y por robo. Esa causa penal todavía sigue, pero ellos están reconciliados”.

El resurgir del amor

“Se fueron hace dos días a Colombia”, continuó la periodista al tiempo que en la pantalla mostraban a ambos con “los anillos” de compromiso.

Priscila Bella y Carlitos Nair Menem. (@Nair_menem)

Y precisó: “Ella me confirmó toda esta información porque hablé con ella”.

“Ella tiene acá una peluquería en Buenos Aires. Lo conoció cuando estaba viviendo en Formosa, pero empezaron a hablar por Instagram. Estuvieron un rato largo chateando hasta que en un momento ella viaja a Formosa para verlo, se pusieron de novios y fueron a vivir a Buenos Aires”, repasó Fernanda Iglesias sobre Carlos Nair Menem y Prinelis Primera.