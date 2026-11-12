Mauro Icardi finalizó su paso por la fiscalía de Tigre este jueves, pasadas las 12 del mediodía. Luego de varias horas en la sede judicial, el futbolista abandonó el lugar acompañado por su abogado penalista, Francisco Oneto, quien se encargó de responder las preguntas de los periodistas que aguardaban en el exterior.

A diferencia de su representante legal, el delantero no realizó declaraciones públicas y se retiró sin detenerse ante los medios. Oneto, en cambio, brindó algunas precisiones sobre lo ocurrido durante la presentación y aseguró que su defendido pudo dar su versión de los hechos y aportar distintas evidencias.

Mauro Icardi terminó su declaración (Foto: captura de Puro Show)

“Él aclaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos, de lo que ocurrió ese día”, explicó el abogado. Durante el intercambio con la prensa, el letrado también fue consultado sobre las próximas instancias del proceso y señaló que todavía no hay una fecha definida.

Mauro Icardi terminó su declaración (Foto: captura de Puro Show)

ASÍ LLEGABA ICARDI PARA DECLARAR: LAS FOTOS

Mauro Icardi llegó a la fiscalía a declarar (Foto: RS Fotos).

Mauro Icardi llegó a la fiscalía para declarar (Foto: RS Fotos).

Mauro Icardi llegó a la fiscalía a declarar (Foto: RS Fotos).

Mauro Icardi llegó a la fiscalía para declarar (Foto: RS Fotos).

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