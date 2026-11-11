Después del revuelo que se generó alrededor de Mauro Icardi y el conflicto familiar que tomó estado público, la China Suárez volvió a aparecer en las redes sociales. La actriz retomó su actividad en Instagram con una publicación que no pasó inadvertida para sus seguidores.

A través de sus historias, compartió una imagen de En el barro, la ficción de la que formó parte, que fue distinguida en la décima edición de los Premios Produ 2026. En la placa se puede ver una escena de la serie, junto al anuncio del reconocimiento en la categoría Serie de drama criminal carcelario.

La China Suárez reapareció tras el conflicto familiar de Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram).

La publicación estuvo acompañada por un emoji de corazón rojo y la mención a la cuenta oficial de los premios. De esta manera, la China eligió poner el foco en un logro profesional y no hizo ninguna referencia directa a la controversia que involucró a su pareja.

EL INCÓMODO MOMENTO DE RUSHERKING CUANDO LE MOSTRARON SUS ESCENAS CON LA CHINA SUÁREZ

Rusherking visitó el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini y se animó a repasar su faceta como actor, cuando formó parte de un capítulo de la serie de Guillermo Francella, El Encargado, junto con la China Suárez, con quien estaba en pareja en ese entonces.

En el programa, el conductor le dijo “Vamos a ver cuando actuaste, a ver si te acordas de esto”, y fue entonces cuando el músico le respondió visiblemente incómodo, sabiendo que se venía la escena con su ex: “Dale, más quilombo”, expresó.

Rusherking habló de su paso por la actuación con la China Suárez en el programa de Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

“¡Qué loco, trabajaste con Francella! Las posibilidades eran ínfimas“, le dijo entre risas Pergolini mientras observaba la reacción tensa de Rusher, quien reconoció: ”Me gustó mucho actuar en ese momento, empecé grande y con ella (la China) que es una actriz muy buena también, con él que es un capo también, había mucha gente muy talentosa".

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