Las declaraciones de Rusherking sobre su pasado amoroso con la Eugenia “la China” Suárez en el programa Otro Día Perdido, no pasaron inadvertidas. Mientras el cantante recordó el difícil momento que vivió por la enorme exposición mediática que tuvo su noviazgo con la actriz, su ex se mostró activa en las redes sociales y compartió una publicación que llamó la atención.

A través de sus historias de Instagram, donde acumula millones de seguidores, la China publicó una selfie en primer plano, con el pelo recogido y una remera negra. Sin hacer ninguna referencia directa a su expareja ni a sus declaraciones, Eugenia acompañó la imagen con una frase: “Manos mágicas”, y arrobó a , Mariana Anganuzzi.

El posteo llegó después de que Rusherking visitara el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece en el que habló sobre las consecuencias que tuvo para él la exposición pública de su relación con la China, y recordó lo mal que la pasó durante aquella etapa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Durante la entrevista, el músico fue contundente al describir cómo era salir de su casa y encontrarse permanentemente con periodistas y cámaras esperándolo: “Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, recordó.

Y cerró: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

Así, mientras Rusherking volvió a poner en palabras el impacto que tuvo aquella exposición en su vida cotidiana, la China Suárez eligió mostrarse en Instagram con una publicación dedicada a su rutina de belleza, sin pronunciarse públicamente sobre los dichos de su expareja.

Rusherking habló de su paso por la actuación con la China Suárez en el programa de Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

RUSHERKING RECORDÓ EL CALVARIO QUE VIVIÓ POR SU RELACIÓN CON LA CHINA SUÁREZ Y REVELÓ QUÉ ERA LO QUE MÁS LO ANGUSTIABA

Rusherking abrió una puerta a uno de los momentos más incómodos de su vida personal. Invitado a Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini por eltrece, el cantante recordó cómo vivió la enorme exposición mediática que tuvo durante su relación con Eugenia “la China” Suárez y reconoció que atravesó situaciones que lo hicieron pasarla realmente mal.

El artista santiagueño, que llegó a Buenos Aires desde un entorno alejado del mundo del espectáculo, contó que nunca imaginó que su romance con la actriz lo iba a colocar en el centro de tantas noticias, versiones y rumores sobre su vida privada: “¡Qué mier... cuando se te viene todo ese mundo encima!”, reflexionó durante la charla.

“Imagínense que yo soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación... me pasaron cosas que no me esperaba”, contó, antes de reconocer que se encontró con una realidad que no esperaba.

La China Suárez y Rusherking, cuando estaban juntos

Sin embargo, aclaró que las noticias falsas no eran lo que más lo molestaba. Lo verdaderamente angustiante era no poder salir de su casa sin encontrarse con cámaras y micrófonos: “Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, recordó.

Rusherking: “El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”.

La situación lo desbordaba especialmente porque, según explicó, muchas veces los cronistas lo abordaban con preguntas que lo dejaban en una posición incómoda: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”, cerró, contundente.