Eugenia “la China” Suárez no estaría dispuesta a dejar pasar el escándalo de los sellos escolares. En medio de su regreso a la Argentina y de los preparativos para la escolarización de Magnolia y Amancio, sus hijos con Benjamín Vicuña, la actriz quedó envuelta en una inesperada polémica después de que una emprendedora difundiera en redes sociales una conversación privada sobre un pedido que había realizado para sus hijos. Ahora, la novia de Mauro Icardi habría tomado una decisión contundente: llevar el tema a la Justicia.

La controversia comenzó cuando la dueña del emprendimiento hizo pública la solicitud de etiquetas personalizadas para los útiles escolares de los chicos. Según trascendió, la actriz había pedido que los nombres de Magnolia y Amancio figuraran como Magnolia y Amancio “V. Suárez”, mientras que para Rufina sí había solicitado que apareciera el apellido paterno: Cabré.

La difusión de ese intercambio privado generó una fuerte repercusión en las redes sociales y volvió a poner bajo la lupa la relación de la China con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores. Sin embargo, el punto que más habría enfurecido a la actriz no sería solamente la exposición del pedido, sino que se trataba de un servicio que había pagado y no de una acción publicitaria.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La información fue revelada por Guido Záffora en El Diario de Mariana, donde el periodista contó que el equipo legal de la actriz ya estaría preparando una presentación judicial: “La China Suárez otra vez a Tribunales. Demanda por calumnias e injurias a Ana Laura Blanco, la chica de los sellos”, anunció el panelista.

Además, explicó cuál habría sido uno de los principales motivos del enojo de Eugenia: “No era canje”. Pero el dato más fuerte llegó cuando Záffora reveló que los abogados de la actriz no tendrían intenciones de dar marcha atrás, incluso si la emprendedora decide disculparse públicamente: “Agustín y Lautaro Rodríguez iniciarán acciones legales contra esta chica, aunque pida disculpas”, aseguró sobre la postura que habría tomado el equipo legal de la China.

Guido Záffora: “Agustín y Lautaro Rodríguez iniciarán acciones legales contra esta chica, aunque pida disculpas”.

Durante el programa también se mencionó la Ley de Defensa del Consumidor y la posibilidad de reclamar por los perjuicios derivados de la difusión del intercambio comercial. En ese sentido, Záffora sostuvo: “La Ley de Defensa al Consumidor permite que un juez aplique daño punitivo por infringir estas normas”.

“Eugenia está muy enojada porque, más allá de ir a Tribunales, esto lo vio Benjamín Vicuña”, cerró Guido, en un nuevo capítulo en la interna familiar de Eugenia.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

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EL PICANTE POSTEO QUE WANDA NARA COMPARTIÓ CONTRA LA CHINA SUÁREZ: “TENGO UNA ZORRA...”

Wanda Nara volvió a encender la polémica en las redes sociales con un picante posteo que compartió en sus historias de Instagram y que muchos interpretaron como un nuevo palito para Eugenia “la China” Suárez.

En medio de los comentarios que despertó ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagonizó junto a Agustín Bernasconi, la conductora reposteó una publicación de una fan que combinó los elogios a su trabajo con una indirecta cargada de ironía.

La imagen muestra a una mujer posando en Posadas, Misiones, junto a un afiche de la comedia romántica que Wanda protagonizó con el actor y cantante. Sobre la fotografía, la seguidora escribió un mensaje que rápidamente llamó la atención por su doble sentido: “WAN. Desde Paraguay, ¡solo para verte!”, expresó la fan, que acompañó la dedicatoria con un corazón amarillo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, lo más picante llegó con una frase escrita en la misma historia: “PD: Yo también tuve una zorra que se cag... a mi familia”, lanzó en referencia a aquella famosa publicación con la que daba comienzo al WandaGate, en la época que Mauro icardi estuvo con Eugenia cuando todavía ellos estaban en pareja.

La referencia no pasó inadvertida en medio de la histórica rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez, cuyo enfrentamiento quedó marcado por el escándalo que involucró a Mauro Icardi y que se convirtió en uno de los culebrones más comentados del espectáculo argentino.