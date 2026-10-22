Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por su debut en la pantalla grande. Después de las repercusiones y las críticas que despertó su incursión en el cine, la empresaria tuvo una contundente reacción: compartió en sus historias de Instagram las reseñas positivas que recibió ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

Lejos de quedarse al margen de los comentarios sobre su actuación, Wanda recopiló distintas críticas favorables y las publicó en sus redes sociales, en una clara muestra de satisfacción por la recepción de la comedia romántica.

Entre las reseñas que difundió, se destacó la de Clarín, que definió la experiencia con una frase contundente: “La sensación que deja es la de haber encontrado una película a la que dan ganas de volver. Y eso no es poca cosa”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

La empresaria también compartió una crítica de Celuloide, que le otorgó una calificación de tres estrellas y destacó el trabajo del elenco: “Fui con las mismas ganas con las que escucho los discursos del presidente y la pasé bien”, decía el comentario, que mencionaba a Wanda, Agustín Bernasconi, López y Noher, y valoraba una comedia “correcta” con referencias al universo de la celebridad.

Con esas opiniones como respaldo, la conductora eligió mostrar el lado favorable de la repercusión de su estreno y compartir con sus seguidores los elogios que cosechó su nuevo proyecto.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

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NORA COLOSIMO SALIÓ A BANCAR A WANDA NARA TRAS LAS CRÍTICAS POR SU DEBUT EN CINE: “APOYANDO A UNA MUJER QUE...”

Wanda Nara atraviesa un momento clave en su carrera con el estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica con la que debuta como protagonista en la pantalla grande. En medio de las repercusiones y las críticas que generó su desempeño actoral, la conductora recibió un respaldo incondicional de su familia, y fue su mamá, Nora Colosimo, quien salió a demostrar públicamente cuánto la admira.

Después de la avant premiere de la película, que llegará a los cines de todo el país este jueves 22 de octubre, Nora compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de la noche de gala y le dedicó unas emotivas palabras a su hija mayor: “‘¿Querés ser mi hijo?’. Wanda Nara, felicidad absoluta y mucho orgullo”, escribió la mamá de la empresaria, dejando en claro la alegría que le genera verla asumir un nuevo desafío profesional.

En su publicación, Nora no solo celebró el debut cinematográfico de Wanda, sino que también destacó el esfuerzo que realiza para reinventarse y explorar nuevas facetas artísticas: “Toda la familia presente apoyando a una mujer que todo lo puede y no para de superarse. Genia total”, expresó, con una frase que funcionó como una clara muestra de apoyo en medio de las repercusiones por la actuación de la conductora. Y cerró, contundente: “Te amo infinito”.

Foto: Captura de Instagram (@nora_colosimo) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@nora_colosimo)