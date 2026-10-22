Dalma Maradona atraviesa días de enorme sensibilidad en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona. Tras culminar la etapa de alegatos, la hija del Diez habló con TN, se mostró profundamente conmovida y dejó una de las declaraciones más dolorosas de la jornada al expresar cuánto extraña a su papá.

“Estoy muy sensible”, reconoció Dalma cuando le preguntaron qué recuerdos se le venían a la cabeza al pensar en Diego. Y, con la voz atravesada por la emoción, expresó: “Extraño todo. Más que nada lo extraño a él”.

En ese momento, la hija del astro dejó en claro que, más allá del proceso judicial y de la búsqueda de justicia, hay una ausencia que nada puede reparar: “Tengo muchos recuerdos y muchas cosas a las que acudo todo el tiempo. Pero yo necesito abrazarlo”, confesó, en uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista.

Durante la charla con TN, Dalma también contó cómo vive ese dolor junto a su hermana Gianinna, con quien comparte recuerdos y la necesidad de mantener presente a su padre: “La verdad es que cuando hablo con Gianinna nos pasa eso cuando nos llamamos o nos mandamos una foto que tenemos en común con él”, relató.

Sin embargo, enseguida remarcó aquello que ninguna imagen puede reemplazar: “Pero decimos: ‘Che, pero igual abrazarlo, hablar con él, nos falta, por supuesto’”.

Sus palabras llegaron después de meses de audiencias, testimonios y revelaciones en el juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 y cuyo veredicto se conocerá el próximo 22 de diciembre a las 12 horas.

“Yo ayer recapitulando me acordé que en un momento quisieron cambiar la causa para que las culpables seamos Gianinna y yo”, afirmó. Y agregó, con firmeza: “Pero, por supuesto, que eso no prosperó porque no había de dónde agarrarse para eso”.

La hija del Diez sostuvo que, aunque esa hipótesis no prosperó, no olvida lo que ocurrió durante el proceso: “No nos olvidamos que nosotros en un momento para ellos teníamos que ser las culpables, después no lo pudieron demostrar, pero nosotros sí”, manifestó.

“Entiendo que es un trabajo muy difícil el que tienen ellos ahora, mucha presión. El mundo mirándolos y esperando que ellos decidan”, expresó. En ese sentido, dejó en claro cuál es su postura frente al desenlace judicial: “Yo pido justicia para mi papá, del otro lado dirán que quieren estar absueltos. Pero bueno, la verdad es que ellos decidirán. Y yo confío mucho”.

La posibilidad de que el veredicto se conozca este año también fue recibida con alivio por Dalma: “Gracias a Dios, es este año. Yo lo celebro muchísimo”, aseguró. Y cerró, a flor de piel: “Fueron jornadas muy largas, pero también con mucho material. Hay muchos audios, muchas cosas que se dijeron”.

Foto: Captura (TN)

EL DURO TESTIMONIO DE DALMA MARADONA EN EL JUICIO POR LA MUERTE DE DIEGO: “NO LO VEÍAMOS COMO SIEMPRE”

Una de las jornadas más esperadas del juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo como protagonista a Dalma Maradona, quien brindó un extenso y emotivo testimonio en el que recordó cómo fueron los últimos meses de vida de su padre y expuso situaciones que, según sostuvo, jamás había vivido con él.

Según reveló Bárbara Villar en LAM, la declaración se extendió durante casi cuatro horas. Comenzó alrededor de las 11 de la mañana, se prolongó hasta las 14 y, tras un cuarto intermedio, continuó una hora más con preguntas realizadas por las defensas de los imputados.

Durante su exposición, Dalma hizo especial hincapié en las dificultades que tenía para comunicarse con Diego durante la pandemia y aseguró que el vínculo cambió drásticamente en el último año de vida del exfutbolista: “Con mi papá en pandemia no nos podíamos ver tanto porque no vivíamos juntos. Hablábamos por videollamada”, explicó.

Foto: Instagram (@dalmaradona)

Sin embargo, aseguró que el problema iba mucho más allá de las restricciones sanitarias. De acuerdo con lo contado en el programa de América, Dalma remarcó que durante toda su vida mantuvo un contacto cercano con Diego, algo que cambió de manera abrupta entre fines de 2019 y 2020: “Ella dijo que pasó toda su vida con su papá afortunadamente y que nunca le había pasado lo que le pasó en el último año de su vida. Lo llamaba, no tenía el celular o le cambiaban el número. ‘Eso nunca me pasó’”, detallaron.

Según trascendió, la actriz atribuyó esa situación al equipo médico tratante que actualmente enfrenta acusaciones en la causa. Otro de los puntos más sensibles de su declaración estuvo relacionado con el deterioro que observaban tanto ella como Gianinna en las videollamadas que mantenían con su padre: “Con Gianinna desde un año antes veníamos manifestando que no lo veíamos como siempre. Estaba un poco más lento, en vez de hablar a veces balbuceaba por videollamada”, expresó.

“Sentía que las cosas que le decía no las podía registrar bien y eso nunca había pasado. Cuando lo manifestábamos, el entorno nos decía que estábamos exagerando, siempre había una excusa”, agregó.

Diego Maradona, a 25 años de la despedida en la Bombonera. (Foto: Prensa / Jorge Luengo)

La hija de Maradona también recordó el día del cumpleaños número 60 de Diego, una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva por el evidente deterioro físico que mostró públicamente: “El día de su cumpleaños, cuando todos lo vieron mal, ya no éramos nosotras las locas”, declaró.

En ese sentido, señaló que en aquel momento el tratamiento estaba a cargo del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Dalma Maradona: “Con Gianinna desde un año antes veníamos manifestando que no lo veíamos como siempre. Estaba un poco más lento, en vez de hablar a veces balbuceaba por videollamada”.

Según explicaron en LAM, el juicio se concentra especialmente en los 15 días previos al fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, luego de haber sido externado y trasladado a una vivienda en Tigre bajo un régimen de internación domiciliaria.