Mirá lo que explicaron en DDM sobre el juicio por la muerte del Diez.

La decisión de Jana Maradona de pedir la absolución del psicólogo de Diego, en pleno juicio, desató la furia de Dalma y Gianinna que la acusaron de traidora y mala leche, pero este jueves se supo la razón de la estrategia de la hija extramatrimonial.

“Es la hermana en la entrega de los bienes que dio Maradona en vida durante los últimos ocho años, que fueron entre 5 y 6 millones de dólares, la única que no cobró nunca nada y no tiene casa es Jana. Fue tratada de la peor manera”, describió Mauricio D’Alessandro.

Aunque luego Martín Candalaft explicó: “Los abogados de Jana pidieron el sobreseimiento de Carlos Díaz, pero además pidieron la extracción de testimonio, para después investigarlos por posibles falsos testimonios. Como los de Maximiliano Pomargo y hasta la hermana de Matías Morla, Vanesa”.

Jana Maradona Por: MOVILPRESS

De ahí que para el panelista de DDM planteó la duda respecto de que sea Morla, el abogado de las hermanas de Diego y exapoderado del Diez, quien haya influenciado a Jana para beneficiar al psicólogo.

Qué razona Jana Maradona

En la tesis de Jana es cierto que Díaz pudo haber evitado que se acerquen a Diego, pero lo que se juzga es si Díaz participó en la muerte de Maradona. Además, si bien es profesional de la salud, no medicaba y tenía por encima a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov en la toma de decisiones.

Por otra parte, el abogado de la hija de Valeria Sabalain enfatizó que Fernando Burlando, el letrado de Dalma y Gianinna, sabía desde hacía diez días que iban a pedir la absolución de Carlos Díaz.