El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en la instancia final. Esta semana, se llevó a cabo la lectura de alegatos de los querellantes y tanto las hermanas del exfutbolista fallecido como su hija Jana pidieron la absolución de Carlos Díaz, psicólogo que lo atendió en sus últimos días.

Esta actitud de Jana generó el inmediato repudio de Dalma y Gianinna Maradona quienes, desde un primer momento, sintieron que Díaz respondía a los intereses de Matías Morla y que, por esto, también era responsable de la muerte de su papá.

Para Dalma, este pedido de absolución fue sorpresivo y contrario a lo que los herederos del exjugador habían acordado previamente. Por este motivo, la hija de Claudia Villafañe explotó en las últimas horas en redes con un fuerte descargo.

DALMA MARADONA APUNTÓ CONTRA JANA SIN PIEDAD

A través de sus historias de Instagram, Dalma Maradona dejó un contundente descargo donde apuntó contra Jana: “Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias. Jana decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire”.

“Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mi que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento”, siguió y sumó: “Es también el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ES JANA LA QUE PIDE SU ABSOLUCIÓN”.

(Foto: Instagram @dalmaradona)

“Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me pregunto quien trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ. Ahí yo no transo. De última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... de ser mala leche y traicionera no se vuelve”, denunció Dalma.

(Foto: Instagram @dalmaradona)

“La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron y que nadie puede corroborar para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser! No se puede tener moral selectiva!”, siguió Dalma.

“Y tampoco podes fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, ¡TE SALTA LA FICHA!“, agregó en otra historia y luego continuó: ”De sorpresa y sin aviso previo, cagándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, JANA pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene! De eso no se vuelve!“.

(Foto: Instagram @dalmaradona)

“¿Hasta cuando Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia?“, se preguntó Dalma que agregó: ”¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso? No hay nada que nos dé más orgullo! No nos busquen por ahí! Pero si hay algo de lo que estamos seguras, es que NADA NI NADIE nos va a impedir PEDIR LA JUSTICIA QUE NUESTRO PAPÁ MERECE!“.

(Foto: Instagram @dalmaradona)

Por último, agradeció a los que las acompañan. “Y gracias a todos los que me leen y me mandan mensajes, a los que se nos acercan para darnos fuerza! Sabemos que no estamos solas! Falta menos!”, cerró la hija de Diego Maradona.