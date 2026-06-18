La imagen de Diego Armando Maradona promocionando un sitio de apuestas con la camiseta de la Selección que usó en México 1986 generó repudio en las redes, y ahora se filtraron los detalles de cuánto cobró cada uno de sus cinco hijos.

“10.000 dólares cobró Dieguito Fernando”, afirmó Ángel de Brito.

De ahí que el conductor de LAM concluyó: “Se supone que todos cobraron lo mismo”, pese a que se viralizó una versión de que los porcentajes habrían sido más generosos para Dalma y Giannina.

Cuánto habría cobrado cada hijo de Diego Maradona por la publicidad con IA para un sitio de apuestas.

Información que fue suministrada por Verónica Ojeda, la madre del hijo menor de Diego.

La postura de cada hijo de Maradona

En ese punto, Pepe Ochoa explicó: “Los que querían al principio eran Jana, Diego Junior, pero Dalma y Gianinna no querían y terminaron aflojando”.

Dalma Maradona (Foto: Movilpress)

La cuestión se destrabó porque se requería una mayoría simple para destrabar el acuerdo, con lo cual las hijas de Claudia Villafañe quedaron en minoría.

Diego Fernando Maradona festejó los 13 años. (Foto: Movilpress)

Con un total de 50.000 dólares, o 72.386.550 de pesos al tipo de cambio del 18 de junio de 2026, el debate también fluyó a que el contrato era magro teniendo en cuenta la relevancia de la marca y la figura del Diez.

Por qué se repudió tanto la publicidad de Diego Maradona para un sitio de apuestas

Picante, Ángel apuntó que si de verdad Dalma y Gianinna no estaban de acuerdo con el uso de la imagen de Diego Maradona con inteligencia artificial para fomentar un casino online le podrían “dejar a los hermanos” el dinero para mantenerse fieles a sus principios.