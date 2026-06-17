Cuando Yanina Latorre explicó en detalle por qué se distanció de la mamá de Tini Stoessel, con quien compartía amistades, a Mariana Muzlera le cayó pésimo y le dedicó un posteo que también salpicó a Ángel de Brito,

“No discutas de verdades con adictos a las mentiras”, publicó Muzlera en Instagram Stories con el icónico Guasón de Heath Ledger de fondo.

La filosa reflexión se dio después de que Yanina contara en Bondi: “No me peleé con la mamá de Tini. No tengo ningún problema con la mamá de Tini. Éramos parte de un grupo de amigas donde elegí no seguir”.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

“Fue una amiga de un grupo circunstancial de amigas de cincuenta y pico de años. Un día empecé a tener tanto quilombo por ser amiga de ellos que dije, '¿para qué voy a seguir acá?’“, blanqueó Yanina tras quejarse de que Mariana le reclamaba cuando Ángel contaba cosas feas de Tini.

La versión del entorno de la mamá de Tini Stoessel

A todo esto, Paula Varela dialogó con gente cercana a Mariana Muzlera y reveló: “Lo que le habría molestado a Mariana es que ella le decía que la defienda a Tini o no la defienda”.

“En realidad, ellas también se fueron alejando de Yanina por el rol periodístico. Que 'nosotras no le contamos porque ella cuenta, pero ella a la vez contaba’“, cerró la panelista de Lape Club Social con la campana del entorno de Tini Stoessel sobre el escándalo con Ángel de Brito y Yanina Latorre.