La presencia de Tini Stoessel en el estadio de Kansas donde la Selección Argentina goleó por 3-0 a Argelia en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 26™ era una incógnita, hasta que se viralizó un video.

Rodeada de un grupo de “amigos de Rodrigo de Paul”, según contó Gustavo Méndez, la cantante saludó a las admiradoras que le gritaban y grababan la situación.

Las imágenes fueron tomadas cuando Martina Stoessel se retiraba de la cancha, y su sonrisa era exultante.

Tini Stoessel vio a la Selección Argentina y alentó a Rodrigo de Paul

El posteo mundialista de Tini por De Paul

Coherente con su perfil bajo, Tini no compartió material de su vivencia como espectadora de lujo en sus redes sociales.

Tini Stoessel replicó el posteo de Rodrigo De Paul.

Sin embargo, Tini Stoessel si replicó en Stories el posteo que Rodrigo de Paul hizo tras el debut triunfal ante el conjunto africano.