Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, protagoniza junto al defensor de Boca Juniors una historia de amor que trascendió en agosto de 2025.

La pareja eligió mantener su vínculo lejos de los flashes, aunque las postales que circularon en los últimos meses confirmaron que el romance está más firme que nunca.

CÓMO EMPEZÓ EL ROMANCE ENTRE LUCÍA CELASCO Y NICOLÁS FIGAL

Todo comenzó a mediados de 2025, cuando el periodista Pepe Ochoa reveló en LAM el romance de Lucía Celasco y Nicolás Figal.

La pareja formada por Lucía Celasco y Nicolás Figal, cada vez más consolidada Crédito: Instagram @lucia_celasco

El defensor xeneize, de 31 años, venía de separarse de la influencer gastronómica Florencia Fernández, madre de su hija, tras una crisis que se profundizó luego de que trascendiera una foto suya con la streamer chilena Belén Negri en un restaurante de Cariló.

Celasco, por su parte, había estado en pareja durante cinco años con el empresario Joaquín Rozas y luego mantuvo un breve romance con Gianmarco Dolce antes de quedar soltera.