Susana Giménez celebró sus 82 años de una manera poco habitual y lejos de los afectos con los que suele compartir fechas importantes.

Esta vez, la diva eligió Madrid como destino para recibir un nuevo cumpleaños, una decisión que ella misma explicó con su estilo inconfundible: “porque se me da la gana”. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la ciudad elegida, sino las ausencias y las presencias que marcaron la velada.

La conductora no estuvo acompañada por su hija, Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, ni por sus nietos, Lucía y Manuel Celasco. En cambio, Susana Giménez optó por una celebración íntima en un restaurante de lujo de la capital española, rodeada de personas con las que mantiene un vínculo afectivo de larga data.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Susana mostró parte de la cena y dejó ver el clima cálido y distendido del encuentro.

Susana Giménez mostró con quién pasó su cumpleaños en Madrid: no estuvo con sus nietos ni su hija | Créditos: Instagram

CUMPLEAÑOS DE SUSANA GIMÉNEZ: CON QUIÉN FESTEJÓ

Allí se la vio brindando junto a Luis y Bernarda Cella, los hijos de Luis Cella, histórico productor de televisión y una de las figuras clave en su extensa carrera. Ambos son, además, los actuales responsables de Olga, el popular canal de streaming argentino que viene ganando cada vez más protagonismo en el mundo digital.

El gesto de los hermanos no pasó desapercibido: sorprendieron a la diva con un enorme ramo de flores que se convirtió en uno de los protagonistas de la noche.

Agradecida por los mensajes y el cariño recibido, Susana acompañó las imágenes con una frase breve pero fiel a su estilo: “Gracias a todos los que me escribieron. Los amooo”.