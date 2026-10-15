El frente unido de los cinco hijos de Diego Armando Maradona se quebró de forma inesperada en las últimas horas, y Dalma Maradona fue quien expuso a Jana por pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz, en línea con el planteo de las hermanas del Diez.

“Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. ¡Inentendible por donde se lo mire!”, arrancó la actriz en Stories.

Entonces justificó su asombro: “Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica Ojeda y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar su tratamiento”.

Los posteos de Dalma Maradona contra su hermana Jana.

“También es Díaz el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a (la psiquiatra Agustina) Cosachov y (el neurocirujano Leopoldo) Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ES JANA LA QUE PIDE SU ABSOLUCIÓN! Que alguien me explique el porqué de esta decisión...”, planteó la suspicaz duda.

Los posteos de Dalma Maradona contra su hermana Jana.

En ese punto aludió a Matías Morla: “Y da la casualidad que lo mismo que pide Jana para Díaz, lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Para entender más, me pregunto, ¿quién trae a Díaz a la vida de mi papa DICHO POR ÉL?”.

Los posteos de Dalma Maradona contra su hermana Jana.

“Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ! ¡Ahí yo no transo! O de última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil. ¡Y ahí te bancaras la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve".

Los posteos de Dalma Maradona contra su hermana Jana.

“¡No se puede tener moral selectiva! Y tampoco podés fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, ¡TE SALTA LA FICHA!“.

Los posteos de Dalma Maradona contra su hermana Jana.

“De sorpresa y sin aviso previo, cagandose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, JANA pidio la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. ¡De eso no se vuelve!”.

Los posteos de Dalma Maradona contra su hermana Jana.

“¿Hasta cuando Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? Porque deberíamos sentir culpa por eso? No hay nada que nos dé más orgullo! No nos busquen por ahí! Pero si hay algo de lo que estamos seguras, es que NADA NI NADIE nos va a impedir PEDIR LA JUSTICIA QUE NUESTRO PAPÁ MERECE!”.

Los posteos de Dalma Maradona contra su hermana Jana.