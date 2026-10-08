El alegato final de la fiscalía en el juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo a Leopoldo Luque como el principal apuntado, ya que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren plantearon 12 años de prisión, con 10 de inhabilitación para ejercer la medicina.

Además, pidieron 10 años para Nancy Forlini en su carácter encargada de la situación por parte de Swiss Medical, 8 para la psiquiatra Agustina Cosachov y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina, 5 años para el psicólogo Carlos Díaz.

Sin embargo, tanto Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, como Mario Baudry en su rol de defensor de Dieguito Fernando, adelantaron que pedirán penas más duras.

El tribunal del juicio por la muerte de Diego Maradona.

De hecho, Baudry lamentó que la fiscalía no haya solicitado la prisión preventiva de los imputados “por los fallos garantistas que tiene argentina que dicen que hasta que no tenga doble conforme no se puede detener”.