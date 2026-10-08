Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Mirá lo que dijo el abogado de Dieguito Fernando en TN.

El alegato final de la fiscalía en el juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo a Leopoldo Luque como el principal apuntado, ya que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren plantearon 12 años de prisión, con 10 de inhabilitación para ejercer la medicina.

Además, pidieron 10 años para Nancy Forlini en su carácter encargada de la situación por parte de Swiss Medical, 8 para la psiquiatra Agustina Cosachov y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina, 5 años para el psicólogo Carlos Díaz.