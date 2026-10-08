Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

En la audiencia del 8 de octubre de 2026 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron sus alegatos finales y pidieron las penas de prisión para los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona. Claudia Villafañe y Verónica Ojeda estuvieron presentes.
Juicio por la muerte de Diego Maradona: la fiscalía pidió 12 años de cárcel para Leopoldo Luque
El alegato final de la fiscalía en el juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo a Leopoldo Luque como el principal apuntado, ya que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren plantearon 12 años de prisión, con 10 de inhabilitación para ejercer la medicina.
Además, pidieron 10 años para Nancy Forlini en su carácter encargada de la situación por parte de Swiss Medical, 8 para la psiquiatra Agustina Cosachov y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina, 5 años para el psicólogo Carlos Díaz.
Así llegó Claudia Villafañe a los tribunales en un día clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona
En una mañana marcada por la expectativa, Claudia Villafañe arribó a los tribunales de San Isidro para presenciar el comienzo de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La exesposa del astro llegó acompañada por el novio de una de sus hijas, en una jornada que promete ser decisiva para la causa.
Al llegar, Villafañe pidió a los medios que respetaran su silencio: “No quiero hablar, por favor, ya está”, expresó, dejando en claro que no haría declaraciones. “Vengo a acompañar a mis hijas, nada más”, agregó, mientras evitaba empujar a la multitud y solicitaba que la dejaran pasar.
El desesperado pedido de Verónica Ojeda al inicio de los alegatos del juicio por la muerte de Diego Maradona
En una jornada marcada por la expectativa, Verónica Ojeda se hizo presente en el inicio de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La expareja del astro argentino llegó a los tribunales para acompañar el pedido de penas que realizará la Fiscalía contra los acusados y compartió sus sensaciones en un momento clave del proceso.
Ojeda describió el día como uno de “sentimientos encontrados” y remarcó su confianza en la Justicia: “Yo creo en los jueces y sé que va a haber una buena fe”, expresó ante la prensa. La audiencia de este lunes representa un paso fundamental, ya que la Fiscalía expondrá su pedido de condenas para los imputados por la muerte del exfutbolista.