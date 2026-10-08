En una jornada marcada por la expectativa, Verónica Ojeda se hizo presente en el inicio de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La expareja del astro argentino llegó a los tribunales para acompañar el pedido de penas que realizará la Fiscalía contra los acusados y compartió sus sensaciones en un momento clave del proceso.

Ojeda describió el día como uno de “sentimientos encontrados” y remarcó su confianza en la Justicia: “Yo creo en los jueces y sé que va a haber una buena fe”, expresó ante la prensa. La audiencia de este lunes representa un paso fundamental, ya que la Fiscalía expondrá su pedido de condenas para los imputados por la muerte del exfutbolista.

Verónica Ojeda habló del juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: captura de TN).

EL ROL DE SU HIJO Y EL DESEO DE CERRAR UNA ETAPA

Consultada sobre la participación de su hijo en el proceso, Ojeda aclaró que el joven está al tanto de todo lo que ocurre, aunque decidió no llevarlo a la audiencia. “Obviamente lo dejé en casa. No lo iba a traer. Él quiere venir, pero no. Sí va a venir el último día, va a estar presente. Pero está al tanto de todo, sí”, detalló.

La expareja de Maradona también se refirió a sus expectativas sobre el fallo: “Por mi parte, ustedes saben lo que yo pienso. Pero sinceramente quiero tener paz. Que Diego descanse en paz. Y que toda la familia pueda estar en paz también. Y puedan estar tranquilos también. Porque tenemos nuestras vidas y queremos seguir adelante”.

Verónica Ojeda habló del juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: captura de TN).

Sobre la posibilidad de penas especialmente duras para los principales acusados, como Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, Ojeda prefirió no anticipar opiniones y dejó la decisión en manos del tribunal: “Eso lo va a decir lo de los jueces”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.