Un día después de su despedida de la Selección argentina en el Monumental, Lionel Messi rompió el silencio y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. El capitán reconoció que ya comenzó a extrañar la camiseta celeste y blanca y aseguró estar convencido de la decisión que tomó.
“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi. En ese sentido, hizo un balance de su recorrido con la Albiceleste: “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”.
EL EMOTIVO RECUERDO DE MESSI PARA DIEGO MARADONA
El astro argentino destacó el rol fundamental de su familia durante toda su carrera y agradeció a sus amigos, compañeros y entrenadores por haberlo acompañado en el camino. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, expresó.
Además, Messi tuvo un especial recuerdo para Diego Maradona. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, manifestó.
Finalmente, el capitán agradeció a los clubes que le permitieron representar al país y a todos los hinchas que estuvieron a su lado durante estos años. “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, cerró.
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