Un día después de su despedida de la Selección argentina en el Monumental, Lionel Messi rompió el silencio y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. El capitán reconoció que ya comenzó a extrañar la camiseta celeste y blanca y aseguró estar convencido de la decisión que tomó.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi. En ese sentido, hizo un balance de su recorrido con la Albiceleste: “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”.

El posteo de Lionel Messi tras su último partido con la Selección argentina (Foto: captura de Instagram).

EL EMOTIVO RECUERDO DE MESSI PARA DIEGO MARADONA

El astro argentino destacó el rol fundamental de su familia durante toda su carrera y agradeció a sus amigos, compañeros y entrenadores por haberlo acompañado en el camino. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, expresó.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con sus hijos (Foto: Instagram).

Lionel Messi con sus hijos (Foto: Instagram).

Además, Messi tuvo un especial recuerdo para Diego Maradona. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, manifestó.

Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina en el Monumental (Foto: Instagram).

Finalmente, el capitán agradeció a los clubes que le permitieron representar al país y a todos los hinchas que estuvieron a su lado durante estos años. “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, cerró.

Lionel Messi con la Sole y sus compañeros en su despedida de la Selección argentina en el Monumental (Foto: Instagram).

Lionel Messi y sus compañeros en su despedida de la Selección argentina en el Monumental (Foto: Instagram).

Antonela Roccuzzo y sus hijos en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Monumental (Foto: Instagram).

Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina en el Monumental (Foto: Instagram).

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