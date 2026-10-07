La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo todos los condimentos de una noche inolvidable. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso 3-0 ante Benín en el amistoso disputado en el Estadio Monumental, en un encuentro cargado de emoción por tratarse del último partido del capitán con la camiseta albiceleste.

Desde antes del comienzo del partido, el estadio de River Plate estuvo atravesado por la emoción. Los distintos shows musicales que se realizaron durante la previa y el homenaje al futbolista hicieron que los hinchas vivieran una jornada especial.

La emoción también continuó después del encuentro y quedó reflejada en la transmisión televisiva. Sin embargo, en medio de uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió una situación inesperada que no tardó en llamar la atención.

Lionel Messi (Foto: Instagram @afaseleccion)

UN AGENTE DE SEGURIDAD COLAPSÓ DETRÁS DE LA SOLE

Mientras Soledad Pastorutti interpretaba “Brindis” sobre el campo de juego, las cámaras enfocaron a la cantante y, detrás de ella, se pudo observar cómo un integrante de la seguridad se desvanecía en el lugar. Tras caer al suelo, de inmediato fue asistido por otros trabajadores que se encontraban cerca.

Soledad Pastorutti homenajeó a Lionel Messi en su despedida pero las miradas se las llevó un agente de seguridad

También intervino personal médico que se acercó rápidamente para atenderlo. La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó a quedar registrada por la transmisión oficial y generó revuelo en redes sociales.

El episodio pasó prácticamente inadvertido para buena parte de los espectadores en el momento, ya que la atención estaba puesta en la presentación de La Sole. Sin embargo, algunos usuarios detectaron posteriormente la situación y compartieron las imágenes en la red social X, donde el fragmento comenzó a circular.